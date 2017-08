’La Pelea del Milenio’ se retrasó por el colapso del PPV en Estados Unidos

¿encontraste un error? avísanos

‘La Pelea del Milenio’ sin dudas está deteniendo el mundo. Y es que a minutos del combate entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, el sistema que transmite de forma exclusiva por intermedio del pay per view en Estados Unidos colapsó, retrasando la pelea.

El combate estaba programado para cerca de la medianoche, horario de Chile, pero cerca de la hora no hubo señales de su inicio, por lo que usuarios estadounidenses comenzaron a alertar problemas con el PPV.

Según trascendidos, el combate podría retrasarse en 30 minutos, o hasta que se repare el problema.

Señalar que los estadounidenses que decidieron acceder al PPV debieron pagar 89 dólares, mientras que aquellos que querían tener el evento en calidad HD tuvieron que depositar 10 dólares más (99 dólares).

