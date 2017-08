¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Manuela Urroz pide cancha para entrenar: "Esperamos que las autoridades le den prioridad"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

La seleccionada chilena del hockey sobre césped femenino, Manuela Urroz, se refirió a la destacada participación de su equipo en la pasada Copa Panamericana, así como también a los problemas que han debido enfrentar por la ausencia de una cancha propia para entrenador.

En medio de una charla a los estudiantes del St. John’s de Concepción, la número ’10’ de las ‘Diablas’ realizó su balance sobre el torneo que se desarrolló entre el 5 a 13 de agosto en Lancaster, Estados Unidos, en donde el combinado chileno obtuvo el segundo lugar.

“Habíamos quedado con un gusto amargo después de la World League III, era un torneo donde podíamos clasificar al Mundial y estuvimos muy cerca. En la Copa Panamericana se vio reflejado que hemos crecido, que nos estamos enfrentando a potencias mundiales como Estados Unidos y Argentina, así que estamos contentas con eso y a pesar de no haber clasificado al Mundial vamos a seguir trabajando para seguir logrando cosas más adelante”, señaló.

Respecto a la final perdida por 4-1 ante Argentina, Urroz indicó que la jerarquía de sus rivales pesó en los últimos dos cuartos del match y que eso se vio reflejado en el marcador.

“Para la final esos dos primeros cuartos estuvieron parejos, pero después nos pasó la cuenta el físico y la experiencia de las argentinas en las finales”, comentó.

Consultada por el partido entre Sudáfrica y Estados Unidos por la World League III, encuentro que pudo haberlas clasificado a la siguiente fase del torneo, la nieta del exjugador de Colo Colo Francisco Urroz reconoció que fue “doloroso” que no se les diera el resultado que necesitaban (que no ganaran las africanas), pero responsabilizó a su equipo por no haber asegurado el cupo con anticipación.

“Fue súper doloroso porque el partido se definió en los últimos diez minutos y estábamos clasificadas hasta ese punto. Fue responsabilidad nuestra no haber clasificado antes, nuestro error fue en el partido contra India que deberíamos haberlo ganado y con Estados Unidos haber sacado un mejor resultado”, afirmó.

Problemas de la cancha

Urroz tuvo palabras para hablar de la cancha que vienen pidiendo a las autoridades para que la selección chilena realice sus entrenamientos, ya que dependen de las disponibilidad de los distintos clubes de hockey en Santiago.

“Lo que falta es masificar el deporte para las próximas generaciones, lo que se podría lograr con la cancha que nos vienen prometiendo hace mucho tiempo las autoridades. Es lo mínimo que puede tener un deporte que le entrega muchas medallas al país. Es muy ingrato tener que arrendar distintos lugares y pasearnos por Santiago para poder desarrollar nuestro deporte. Ojalá que después de este gran torneo las autoridades lo pongan como prioridad, ya que esperar a los Juegos Panamericanos de 2023 es mucho tiempo”, expresó.

Por último, abordó la posibilidad que el DT de las ‘Diablas’, Sergio ‘Cachito’ Vigil, dejara su cargo ante la tardanza en la entrega de la cancha de hockey.

“Desde que llegó ‘Cacho’ Vigil dijo que la cancha es lo mínimo para nuestro deporte, lo puso como condición y ha pasado un año y medio y no ha habido mucho avance al respecto. Hemos logrando un gran crecimiento con este staff y esperamos que lo podamos continuar”, apuntó.

Tendencias Ahora