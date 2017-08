¿encontraste un error? avísanos

Los descargos en Twitter de Usain Bolt que luego fueron borrados



Publicado por Raúl Galdames

Es, sin lugar a dudas, el mejor velocista de la historia y para corroborarlo no hay que escarbar mucho. Usain Bolt se despidió del atletismo en el Mundial de Londres 2017, pero lo hizo con un final que nadie esperaba ni en el peor de los escenarios: una lesión.

Y es que el jamaicano está molesto por los rumores de que no se habría lesionado en esa carrera, lo que lo llevó a escribir sus descargos por Twitter que luego borró.

Fueron dos mensajes seguidos acompañados de una radiografía de la lesión, donde el ocho veces campeón aseguraba que fue un “estiramiento miotendinoso en el bíceps femoral de la pierna izquierda” por el que deberá estar tres meses fueras de las pistas.

Luego agregó: “No suelo publicar mis informes médicos, pero desgraciadamente he tenido que escuchar a gente cuestionando si estaba realmente lesionado”, a lo que añadió que “nunca he sido el que ha mentido a los aficionados de ninguna manera, mi único propósito en el Mundial era correr una vez más para mis fans. Gracias por el apoyo continuo. Descansaré, me recuperaré y comenzaré de nuevo con el próximo capítulo de mi vida”.

Luego de su descargo borró los mensajes y la imagen de su cuenta personal de la red social.

