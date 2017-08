¿encontraste un error? avísanos

El salto de Joaquín Niemann: en enero decidirá si cambia de status y se hace profesional



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

La noticia que todos los amantes del golf nacional esperaban oír, está más cerca que nunca. Y es que los cercanos al golfista nacional, Joaquín Niemann, anunciaron que el deportista esperará disputar el Latinoamericano Amateur 2018 para decidir si cambia de status para pasar al profesionalismo.

Según se pudo constatar, el salto de Niemann estaría gatillado por la buena actuación que otuvo en el US Open recién pasado y en donde estuvo a un golpe de superar el corte, así como el 29º puesto obtenido en el Greenbier Classic del PGA Tour.

Es más, estas dos conquistas habrían reafirmado el próposito del talagantino de no pasar por la universidad y dedicarse de lleno a su gran pasión, la cual le ha entregado importantes títulos a pesar de sus cortos años.

“No me fue bien en el TOEFL (prueba de suficiencia en inglés). No estoy seguro de que vaya a tomarlo nuevamente, ya que lo único que quiero es jugar golf”, señaló el nacional a El Mercurio.

Complementando con que “en el US Open me di cuenta de que los mejores golfistas no están tan lejos de lo que puedo hacer. Pensaba que ellos eran de otro planeta”.

Cabe recalcar que antes de tomar tal decisión, el “Joaco” afrontará un importante reto: el Torneo Latinoamericano Amaterur LAAC, cita en la que si bien posee un tercer lugar, se ha convertido en uno de los pocos campeonatos que le quedan por conquistar.

