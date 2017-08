¿encontraste un error? avísanos

Enzo Yáñez, atleta nacional: "Es difícil ser un deportista en Chile"



Publicado por Jeser Lara

El atleta nacional Enzo Yáñez se había preparado con todo para su participación en el Mundial de Atletismo de Londres 2017. Este era su segundo año corriendo maratón y quería realizar su mejor presentación en Europa.

Entrenó en Calama y corrió la Maratón Inernacional de Temuco y se consagró campeón sudamericano, marcando un tiempo de 2:18:33

Sin embargo, una desafortunada lesión en el kilómetro 28 de la prueba en Londres hizo que abandonara la competencia. En BioBioChile conversamos con Enzo previo a su prueba. Nos contó de su pasado, presente y futuro, y las ansias de poder correr en la Maratón de Nueva York.

A continuación la conversación con BioBioChile.

¿Cómo es un día en la vida de Enzo Yáñez?

Mi día por lo general está enfocado en los entrenamientos. Habitualmente me despierto temprano, desayuno liviano y salgo a mi primera jornada de entrenamiento, luego almuerzo sano y en la tarde tengo nuevamente otra jornada de entrenamiento.

Cada uno de estos tienen la duración de 2 a 3 horas dependiendo de lo que me toque (pista o volumen). Sacrifico muchas veces tiempo libre, pasear por estar entrenando, pero cuando se ven los resultados todo vale la pena.

¿Cómo fue tu proceso para clasificar al Mundial de Londres?

El proceso fue arduo. Estoy preparándome desde el año pasado, eso sí, con un poco más de confianza porque es mi segundo año corriendo maratón. Sabía que la Maratón de Temuco 2017 iba a tener un nivel alto con grandes tiempos, por lo tanto, tuve que ser mucho más riguroso y disciplinado. Logré ganarla y me pude coronar como campeón sudamericano de maratón, un gran honor y orgullo. Después de eso, descansé 2 semanas y continué con el entrenamiento sin pausa, donde me concentré en Calama por 21 días a 2300 metros de altura sobre el mar, lo que me sirvió para tener más confianza y aumentar mi rendimiento.

Tengo entendido que después de Londres tienes pensado participar del maratón de Nueva York ¿Cuáles son tus expectativas?

Así es, mi expectativa es estar dentro de los 3 mejores sudamericanos y si es posible el mejor chileno. Será todo un reto ya que después del mundial no tengo tantos meses como para descansar, prepararme y competir, pero siento que lo puedo lograr ya que estoy adquiriendo mucha más experiencia.

¿Cómo lo haces para costear tus viajes?

Los viajes y estadía de las concentraciones son costeadas por la federación. Sin embargo, los viajes a la pista (cuando uno está en una ciudad que no la tiene) o viajes para Santiago a hacerse algunos test, exámenes, etc debo costearlos personalmente. Hace dos años que recibo más ayuda, pero antes de eso debía costearme la mayor parte de los gastos yo. Este año tengo un auspiciador que me ayuda bastante con la implementación, por lo cual estoy muy agradecido que es la marca New Balance chile y también he tenido un especial apoyo de el Club Atlético de Puerto Montt.

¿Es difícil ser deportista en Chile?

Es difícil. Yo llevo más de 15 años siendo deportista y no se recibe tanta ayuda como uno la necesita. Lamentablemente uno ocupa tanto tiempo en entrenar que no es compatible con trabajar, y si se trabaja obviamente por necesidad, los entrenamientos no salen como deberían ser. Es todo un dilema, muchas veces faltan zapatillas porque se gastan con tanto kilometraje, ropa o suplementos alimenticios. Por necesidad muchos hemos pensado en no continuar en el alto rendimiento, pero el corazón y la garra del chileno siempre puede más.

