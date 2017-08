¿encontraste un error? avísanos

El consuelo de Bolt tras su actuación en Londres: "Ali también perdió su última pelea"



Publicado por Pablo Velozo

El jamaicano Usain Bolt, el mejor atleta de todos los tiempos, que se retiró el sábado tras una triste final en los relevos de 4×100 metros del Mundial de Londres, donde cayó lesionado, afirmó que este evento, que cerró con un modesto bronce en 100 metros, no empaña su carrera.

“Un Mundial no cambia lo que hice. Tras perder la final de 100 metros, alguien vino y me dijo que Muhammad Ali también perdió su última pelea, por lo que no quiero estresarme con esto. He mostrado mis credenciales durante mi carrera por lo que perder mi última carrera no va a cambiar lo que conseguí en el deporte”, afirmó.

“He demostrado que trabajando duro, todo es posible. Mi lema es que todo es posible. Esto demuestra que todo el mundo debe intentar las cosas. Personalmente creo que es un buen mensaje para los jóvenes. Si puedo dejar esto a las jóvenes generaciones, creo que será un buen legado”, añadió.

El jamaicano de casi 31 años afirmó que no lamenta no haberse retirado tras los Juegos Olímpicos de Río 2016, como había anunciado al principio, en el momento álgido de su carrera, ganando su enésimo triplete de oros en 100, 200 y 4×100 metros.

“No lo lamento. Estoy bien en ese sentido. Mis seguidores querían que siguiera un año más. Sin ellos no habría conseguido lo que conseguí a través de los años. Pude venir aquí y ofrecerles una función más y eso es suficiente para mí. Es todo lo que quería”, señaló.

Un año después de Río 2016 le llega el retiro y pensar en una nueva vida. “Ahora estoy deseando sentirme libre. Toda mi vida ha sido el atletismos desde que tenía diez años. Todo lo que conozco son las pistas. Necesito divertirme y relajarme un poco”, explicó.

“No sé lo que voy a hacer ahora, pero quiero ayudar a mi deporte y mi agente va a ver con Sebastian Coe (presidente de la IAAF) lo que puedo hacer”, subrayó.

Duro con el dopaje

Preguntado sobre el futuro del esprint en su país, dijo que “hay muchos talentos, pero deben tener el deseo de convertirse en los mejores, como yo lo tenía”.

Por otra parte, lanzó un duro mensaje contra los que recurren al dopaje. “Siempre he dicho que los atletas dopados deben ser suspendidos de por vida”, afirmó.

El ganador de catorce medallas en Mundiales, once de ellas de oro, y ocho títulos olímpicos, sabe que al contrario que otras leyendas, él no regresará a la competición.

“He visto a mucha gente regresar y dar un poco de pena. No seré uno de esos”, explicó.

“He dicho adiós a los aficionados y a mi pasado de atleta. Casi he llorado este domingo en mi adiós, pero las lágrimas no han llegado”, declaró Bolt respecto a una última vuelta a la pista andando.

“Estos últimos días han sido difíciles y es gran momento de emoción para mí”, declaró en el recinto olímpico, dando una última vuelta de honor, bajo la música y las palabras de “Reggae Night”.

En presencia de Coe, antiguo gran campeón de semifondo, Bolt recibió un homenaje en el estadio olímpico de Londres, en el que grabó una parte de la historia del atletismo en los Juegos de 2012, con tres oros.

Para la foto de familia, abrazó a sus padres, aplaudió al público e improvisó unos pasos de baile, con su equipación deportiva amarilla de Jamaica.

