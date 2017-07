Víctor Aravena anunció su baja del Mundial de Atletismo de Londres por lesión

Baja del Mundial una inflamación que no pudimos curar noa deja fuera de Londres, con pena y dolor pero seguiremos adelante, el invierno del sur nos paso la cuenta muchos entrenos duros bajo lluvia y frío arrojo un resultado negativo a mi tendón!!!. Seguiré entrenando y dando lo mejor para llegar con todo a los odesur 🏃🙂.

A post shared by Victor Aravena (@vitoco_aravena) on Jul 31, 2017 at 8:21pm PDT