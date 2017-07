¿encontraste un error? avísanos

Isidora Jiménez y su próxima participación en Mundial de Londres: "El atletismo es justo"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

La sorpresiva información que se confirmó en horas del domingo y que involucró al atletismo nacional, dejó contenta a toda la nación.

Y es que la invitación que recibió para el Mundial de Atletismo Isidora Jiménez, hoy por hoy la mejor velocista nacional de todos los tiempos, cerró de la mejor manera el fin de semana.

En conversación con BioBioChile, Jiménez reveló que la invitación “la verdad me tomó por sorpresa”.

“Me puse muy contenta obviamente”, agregó la deportista, recordando que “el 15 de agosto me voy a China a competir en el Mundial Universitario en Taipei”

Eso sí, la penquista, que competirá en los 200 metros planos en Londres, admitió que por la complicada temporada en cuanto a lesiones deberá ‘ajustar’ sus objetivos:

“La idea es ir a dar lo mejor de mi y seguir, sin olvidar que en este minuto, este año, soy una atleta que ha corrido entre 23,60 y 23,30 , no en 22,95 como otros años”.

“No puedo olvidar que este año no me pude preparar como se debía por mi lesión de la espalda”, recalcó la velocista.

Pese a esto, la ‘Gacela’ adelantó que la invitación de la IAAF será una revancha para su carrera, la que tomará de la mejor manera.

“El atletismo es justo, en este caso, uno corre en lo que entrena. Lamentablemente no pude entrenar para correr en mi mejor marca, pero sí puedo decir hoy que ya no me duele mi lesión”, concluyó.

