Primos Grimalt arrancaron con triunfo en Campeonato Mundial de Voleibol de Viena

Los primos Marco y Esteban Grimalt debutaron con un triunfo en el Campeonato Mundial de Voleibol Playa de Viena, luego que vencieran a la dupla número 20 del mundo, los representantes de Letonia, Martins Plavins y Haralds Regza.

Los linarenses realizaron un gran compromiso, dominando en todos los aspectos del juego, quedándose con la victoria por dos sets a cero, en parciales de 21-14 y 21-19.

Los nacionales quedaron en el segundo lugar de la Pool E tras los campeones olímpicos, los brasileños Alison Cerutti y Bruno Schmidt, quienes se impusieron por 21-13 y 21-13 a la pareja de Mozambique Aldevino Nguvo y Justino Tovela.

El próximo partido de los número uno de Chile será precisamente ante Aldevino Nguvo y Justino Tovela, el duelo que se desarrollará el lunes 31 de julio.

The @PrimosGrimalt start with a win into the #FIVBWoorldChamps! 🇨🇱🇨🇱🇨🇱 @voleysur #BeachVolleyball pic.twitter.com/b6eIogC9JB

— Beach Volleyball (@FIVBBeach) July 29, 2017