Sabrina Polito terminó cuarta en las Bochas en los Juegos Mundiales de Breslavia

Sabrina Polito obtuvo el cuarto lugar en las Bochas en los Juegos Mundiales de Breslavia, Polonia. Felicitaciones Sabrina!!! Estuviste muy cerca, de la Medalla de Bronce.

