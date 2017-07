¿encontraste un error? avísanos

Con prueba fotográfica, colombiano Rigoberto Urán ganó la novena etapa del Tour de Francia



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Una final de infarto se robó todas las miradas en la novena etapa del Tour de Francia, la cual por cierto se la quedó el colombiano Rigoberto Urán. Y es que tal cual en la ronda anterior, fue necesario acudir al foto-finish para dilucidar quién de los 6 ciclistas que llegaron a la meta había cruzado primero la cinta del tour parisino.

Como era de esperar, el foto-finish nuevamente estuvo a la altura y confirmó que el exponente de Cannondale se alzaba en la prueba que comprendió un total de 181.5 kilómetros de distancia y que recorrió las localidades de Nantua y Chambéry.

“Es impresionante, me da mucha felicidad. No sabía si era verdad. Cuando estaba pasando el control me dijeron que había ganado, no creí, pensé que me estaban vacilando. Fue una gran sorpresa para mí, pues en la caída de Porte y Martin, este golpeó mi cambio y lo rompió y así hice toda la bajada”, señaló el cafetero luego de la competencia.

Eso sí, esto no fue lo único que acaparó la atención de los participantes y televidentes puesto que la jornada dejó fuera del circuito a Richie Porte, quien protagonizó un brutal accidente en el descenso del Monte Gato, y alejó de sus objetivos a los competidores Alberto Contador (4 minutos de desventaja) y Nairo Quintana (1:14 segundos desventaja).

Sin embargo como es la tónica en el mundo del deporte, la desgracia de unos es la fortuna de otros, dado luego de este triste episodio el ciclista británico, Chris Froome, reforzó el liderato del torneo superando por tan solo 18 segundos a Fabio Aru y a Romain Bardet por 51 segundos.

