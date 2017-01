¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Andrés Ayub, campeón chileno de lucha grecorromana: "Quiero el oro en los Odesur"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

Andrés Ayub se encuentra actualmente de vacaciones. El mayor exponente de la lucha grecorromana en Chile comienza a calentar monotes para lo que será un 2017 cargado de aventuras y objetivos por cumplir.

La carrera de este deportista de 35 años es extensa. A los 14 fue campeón nacional y, en 1999, ganó el bronce en el Panamericano Juvenil de Puerto Rico. Pero en 2007 decidió retirarse de la actividad tras acusar diferencias con la Federación de su disciplina.

Tras cuatro años de inactividad (durante ese tiempo se dedicó a estudiar) volvió a la acción y rápidamente comenzó a cosechar logros. Ganó un oro en el Sudamericano de Buenos Aires, medalla que lo hizo merecedor de un cupo a los Juegos Olímpicos, algo histórico para esta disciplina en Chile.

Cayó en su primer combate en Londres 2012 pero logró repetir el oro sudamericano en 2012 y 2013, y se quedó con la plata en los Juegos Odesur 2014.

Los Juegos Olímpicos de Río 2016 se avecinaban y el deportista hizo esfuerzos para poder clasificar. Sin embargo no pudo hacerlo producto de las lesiones. Cayó en semifinales del torneo Preolímpico de Estados Unidos.

Ahora, Ayub se ilusiona con un oro en los juegos Odesur 2018. y por que no, con una participación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A continuación sus impresiones, en entrevista con BioBioChile.

¿Cómo evalúas el 2016?

El 2016 no pude hacer mucho por las lesiones. Me la jugué, pero estaba muy lesionado, se me hinchaba la rodilla. Ese año fue para recuperarme y entrar de lleno al 2017, mi proyecto son para los Juegos Odesur, quiero ganar los sudamericanos, esa es mi prioridad.

Ahora estás de vacaciones, pero ¿Cuándo comenzará la preparación para tus objetivos?

Estoy en la fase de musculación, para estar fuerte. A fines de enero comenzamos a entrenar para el mundial, tenemos un Panamericano, un Sudamericano, se nos vienen hartas cositas.

Si llegas a quedarte con el oro en los Odesur 2018, ¿Te ilusionas con una participación en Tokio 2020?

Si, de todas maneras, el brasileño que ganó el cupo en el Preolímpico de Estados Unidos tiene 40 años. Hay que ver si estoy bien en el tema de las lesiones.

¿Hay Andrés Ayub para rato?

Depende de como me vaya en los juegos Odesur, veo si sigo o no sigo. Yo quiero sacar oro. Hay que ver, si me hablan de cuatro años más es mucho. Mis proyecciones son a dos años más.

Polémica en el deporte olímpico

Este 2017 comenzó cargado de situaciones que afectaron de lleno al deporte olímpico nacional, partiendo por el recorte en el pago del pago de los premios a algunos deportistas, y la polémica ceremonia de los Premios del Deporte 2016.



Hace poco se realizó la ceremonia de los Premios del Deporte 2016, donde importantes deportistas nacionales no fueron invitados (Natalia Ducó, Simona Castro, Kristel Köbrich) ¿Qué te parece la polémica que ocurrió previo a la cita?

Debieron haberlos invitado, porque son deportistas olímpicos y por respeto debieron haberlo hecho. Estoy de acuerdo con ellos, debieron haberles avisado.



Hace poco el velocista nacional, Joaquín Palazuelos, hizo un duro cuestionamiento a las autoridades por el poco apoyo que se les entrega a los deportistas. Él recibe al año 33.716 pesos por su condición de campeón nacional ¿Te parece irrisorio?

Es muy poco, los premios son buenos cuando sacan medalla panamericana hacia arriba, pero medalla por campeonato nacional es muy poco.

Pero hace poco varios deportistas olímpicos que consiguieron ese tipo de logros acusaron el recorte de hasta la mitad de sus premios.

Que mal. Ellos están esperando todo el año para recibir esa plata. Que les pase eso es terrible. A mi me llegó bien por suerte. Me pongo en el lugar de mis compañeros y estaría desesperado alegando. Uno cuenta con esa plata, lo invierte para algunos viajes, es el esfuerzo de años.

¿Cómo ha sido tu relación con el Ministerio del Deporte? ¿Has recibido apoyo?

Bien. Los premios, los viajes, todo bien.

¿Qué te parece la llegada de unexatleta al ministerio de Deportes?

Pablo (Squella) me conoce de cabro chico. Cuando yo llegaba del colegio a entrenar, de ahí me conoce. Sé que puede hacerlo bien, está capacitado, es muy humano. Le deseo todo el éxito, que le vaya lo mejor posible.

Tendencias Ahora