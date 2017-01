¿encontraste un error? avísanos

La historia del oriundo de Carelmapu que clasificó a los Juegos Paralímpicos de invierno



Publicado por Jeser Lara

“Soy de un pequeño pueblo mariscador de la décima región llamado Carelmapu. A los 9 años me amputaron la pierna izquierda por un tipo de cáncer al hueso llamado osteosarcoma”. Así se presenta Julio Soto Ugalde, un joven deportista de 27 años que consiguió un logro tremendo para el deporte nacional: clasificó a los Juegos Paralímpicos de invierno a desarrollarse en Pyeongchang, Corea del Sur, en marzo del 2018.

Conoció al esquí siendo parte del programa de rehabilitación de la Teletón Puerto Montt, en el volcán Osorno y Antillanca. Con el pasar de los años fue fusionando su pasión por el deporte blanco con sus estudios, y posteriormente con el trabajo.

“Cuando terminé mi carrera el 2015 (medicina) hice el curso de instructor de esquí y luego me uní al equipo paralimpico de esquí Chile, que actualmente está conformado por 4 integrantes: Diego Seguel y Nicolás Bisquertt, ambos en monoski, Santiago Vega que esquía con una prótesis y yo que esquío en una pierna”, dijo.

En conversación con BioBioChile, Julio nos señaló que compatibilizar el trabajo con el deporte es complicado, pero se las ingenia para poder rendir de la mejor manera en ambas facetas de su vida.

“Trabajo entre la temporadas de esquí de Estados Unidos y la chilena. El año pasado trabajé en el Hospital de Puerto Montt y Puerto Aysén, siempre con el enfoque de poner el deporte y los estilos de vida saludables como una forma de alcanzar la salud con mis pacientes”, agregó.

El dinero que recauda lo deposita de lleno en el esquí, ya que es un deporte caro. Como grupo se autofinancian, reciben apoyo del comité paralímpico, pero no es suficiente.

“El esquí es un deporte caro, en general como equipo nos autofinanciamos, mis compañeros tienen auspicios y el Comité Paralímpico de Chile nos ayuda económicamente, pero siempre falta plata. El año pasado vendimos poleras del equipo y nos fue tan bien que pudimos financiar nuestro uniforme y parte de los gastos en Estados Unidos. Recibimos siempre mucho apoyo y cariño de la gente. Mi meta ahora ya con la clasificación a Corea y resultados concretos es perseguir un auspicio para financiar parte de la próxima gira 2017/2018″, añadió.

Juegos Paralímpicos de invierno

Desde que se unió al equipo paralímpico de esquí, el 2015, su vida solo se ha enfocado en mejorar diariamente en busca de buenos resultados, y estos dieron frutos.

Hace poco, el oriundo de Carelmapu se consagró como el primer deportista paralímpico en clasificar a los juegos de invierno.

Obtuvo los puntos necesarios en las pruebas de slalom, realizadas en el Winter Park Resort en Colorado, Estados Unidos, donde terminó ocupando el quinto lugar.

“Ha sido un año y medio de constante aprendizaje. En octubre del 2015 me uní al Equipo Paralímpico y desde ahí no he parado de entrenar, tanto en nuestro invierno como en el invierno norteamericano. En enero de este año en el Winter Park Open logré los puntos que necesitaba para clasificar a los Juegos Paralímpicos de Corea 2018 en la disciplina Slalom, que es la que más me gusta y me apasiona”, dijo.

De hecho, ahora se encuentra en Estados Unidos entrenando para poder participar de otra competencia en febrero, en Utah. Estas competencias le servirán para sumar experiencia de cara a los juegos de invierno.

“Actualmente estamos en Vail, Colorado, preparándonos para las carreras de Park City de Utah que son en febrero. Nuestro entrenador, Carlos Torres, tiene un programa que incluye esquí personal, entrenamientos con puertas de gigante y palos de slalom, más preparación física durante las tardes”, declaró.

De cara a este año, el nacional agregó que como grupo “queremos estar todos clasificados en las 3 disciplinas (Slalom, gigante y super gigante) y seguir enfrentando las carreras con responsabilidad para estar preparados para los Juegos Paralímpicos de Corea 2018 y representar al país de la mejor forma”.

