Seven Viña: el mejor rugby del mundo se jugara este fin de semana en Reñaca



Publicado por Pablo Velozo

Con la participación de Fiji, los actuales número 1 del ranking de la World Rugby Sevens Series -recientes ganadores de la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Río-, y de las selecciones de Chile, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay, y los mejores 12 equipos de Sudamérica, se disputará este fin de semana en la Ciudad del Deporte, el Seven Viña By Suzuki 2017.

La presentación oficial de este magno evento deportivo que acapara la atención de los amantes del rugby, lo realizó la alcaldesa Virginia Reginato, el presidente de Old Mackayans, Tomás Dagnino y el Director Ejecutivo de Demaria Marketing Deportivo, Pablo Demaria, durante una ceremonia en la que además estuvieron presentes el presidente de Chile Rugby, Jorge Araya y los capitanes de las selecciones de Rugby 7 de Chile, Fiji, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Old Mackayans.

En la oportunidad la jefa comunal viñamarina destacó el crecimiento que ha experimentado este torneo, que forma parte de las actividades deportivas oficiales programadas para el verano por el municipio, a través de la Casa del Deporte.

“En un panorama deportivo imperdible del verano viñamarino se ha transformado en los últimos años este gran evento deportivo. Serán tres días inolvidables donde los asistentes junto con presenciar excelentes partidos, también podrán disfrutar de los atractivos de Viña del Mar, la Ciudad del Deporte”, señaló la alcaldesa Reginato.

Por su parte, el director ejecutivo de Demaria Marketing Deportivo, Pablo Demaria, dio a conocer importantes noticias del evento, en la que se esperan cerca de 16 mil personas durante los tres días de competencia.

“Este Seven Viña va contar con la presencia del bicampeón del Mundo, como es Fiji, y por tanto tendremos un torneo espectacular, en una verdadera fiesta del rugby mundial. Aquí Los Cóndores se van a jugar su opción de ir al circuito Mundial de Las Vegas, Vancouver y la clasificatoria del Mundial de Hong Kong. Es un circuito sudamericano en que Chile llega con cinco puntos de ventaja sobre Uruguay”, expresó el productor.

En tanto el capitán de Chile, Felipe Brangiers se mostró esperanzado de clasificar al circuito Mundial: “Queremos repetir lo que hicimos en Punta del Este, que nos dejó en un tercer lugar, con u resultado muy positivo en lo técnico y táctico para el plantel”.

Chile jugará en la Zona B, junto a Colombia, Fiji y Canadá. Su debut será el sábado 14 a las 14:20 horas, frente a Colombia; luego a las 17:00 horas lo hará con Canadá y a las 20:10 jugará con los campeones mundiales.

La otra zona la componen Argentina, Brasil, USA y Uruguay.

Etapa clasificatoria Copa Clubes

La etapa clasificatoria del “Seven Viña By Suzuki 2017”, se disputará este viernes 13 de enero, a partir de las 16:00 horas, ocasión en que se decidirá cuáles serán los cuatro equipos que se sumarán a COBS, Old Boys, Old Macks (anfitriones), Old Johns (campeón del sur), Sporting (campeón V región), Córdoba Athletic (actual campeón y campeón del Seven de Córdoba), Liceo RC (campeón Seven de Cuyo), el campeón del Seven de Rosario.

En tanto, la competencia oficial de Selecciones y Clubes, comienza el sábado 14, a partir de las 12.00 horas.

La ceremonia de premiación de este torneo está fijada para el domingo 15, a las 21.00 horas.

Los grupos del torneo en la competencia de clubes quedo de la siguiente manera:

Grupo 1: Liceo RC, Sporting RC, Qualy 4

Grupo 2: Olds Mackayans, Old Johns, Qualy 3

Grupo 3: Córdoba Athletics, Old Boys, Qualy 2

Grupo 4: Cobs, Viña RC, Qualy 1

En tanto los grupos de la qualy son:

Qualy 1: U. Católica, Universidad de Mendoza, Old Navy RC

Qualy 2: Old Reds, Huazihul, Universitario

Qualy 3: Stade Francais, Palermo bajo, San Juan RC

Qualy 4: Old Macks B, Universidad Mar del Plata, PWCC

