Natalia Ducó tras no ser invitada a premiación: "Sentí que no valoraron mis resultados"



Publicado por Nicolás Maureira

La atleta chilena Natalia Ducó se refirió a la polémica premiación del gobierno a los mejores deportistas del 2016, en donde no fue invitada a La Moneda.

Consultada al respecto, la balista dijo que no se sintió valorada y que no se trató de un error.

“Pensé que era un error. Pero cuando llamé y me rectificaron, sentí que no valoraron mis resultados. Clasifiqué a una final, quedé décima. Eso me dice que no tiene ningún valor para el ministerio, el IND. Dicen premiación a las mejores deportistas de Chile y no estábamos los mejores. Entonces cambien el nombre a la ceremonia”, señaló.

La finalista olímpica en Londres 2012 refirió también a las críticas que recibe Isidora Jiménez, en que afirmó que: “Yo creo que vende porque es una atleta que corre rápido y además es linda. Es un plus. No creo que sólo sea una niña linda, porque si no entraría en el grupo de las modelos. Es una mezcla de atleta y modelo”, expresó

A su vez, Ducó habló sobre la homosexualidad en el deporte, en que indicó que: “Lo más probable es que haya, pero Chile no está preparado para aceptar la homosexualidad. En otros países es algo común. En mi caso no tengo problemas porque me encantan los hombres”, reflexionó en entrevista con La Tercera.

Por último, la medallista de bronce en los Panamericanos de Toronto 2015 reconoció que le gustaría ser la abanderada nacional para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“No soy nadie para creer eso, pero me encantaría. Aparte que me han nominado las últimas tres veces jajajá, ya sería como chuuta. La Leonardo Di Caprio… A quién no le gustaría, es un honor. Eres la líder de la delegación”, cerró.

