Bárbara Riveros: "Me da pena ver cómo los deportistas pelean por los dineros que ganaron"



Publicado por Nicolás Maureira

La deportista nacional Bárbara Riveros recibió este lunes a su arribo al país, para participar del tradicional Herbalife Ironman 70.3 Pucón 2017, el Diploma Olímpico por su histórico quinto lugar en Río 2016 y el premio a la Mejor Deportista del Coch.

Apenas piso suelo nacional, tras un largo viaje desde Australia, la santiaguina recibió a los medios en el Salón Familiar del aeropuerto de Santiago. Consultada por el galardón a la mejor deportista del pasado año, la ‘Chicka’ declaró que: “Me pone feliz ver cómo los valores que puedo entregar como persona se puedan transmitir más allá del deporte para poder generar líderes”, señaló.

Además, la triatleta de 29 años deslizó una crítica al Gobierno por las políticas para apoyar al deportista nacional.

“Me da pena ver cómo los deportistas pelean por los dineros que se ganaron por ley. El Gobierno tiene que cumplir con las leyes. Creo que el deportista en este caso tiene hacerse escuchar para que estas leyes se cumplan”, dijo.

En cuanto a su participación en Pucón, donde va por reeditar el triunfo conseguido en 2015 y 2016, Riveros aseguró no llegar en óptimas condiciones.

“En octubre tuve una fractura en el pie que me obligó a detener los entrenamientos por seis semanas, pero siempre trato de ser lo más profesional posible para preparar el circuito, espero hacer una carrera inteligente“, indicó.

“No me siento favorita, pero vengo a reencontrarme con mi público. Quiero luchar con más ganas para hacer vibrar a mi gente. Pucón es todo para mi. Allí partí corriendo mi primer triatlon. No tenía casco para la bicicleta, la polera me llegaba hasta las rodillas, no sabía ni nadar. Ese lugar me vio hacer mis primeras competencias”, sentenció.

