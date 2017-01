¿encontraste un error? avísanos

Amanda Cerna, la doble finalista de Río que piensa en grande en el atletismo paralímpico



Publicado por Nicolás Maureira

El 13 de septiembre del año pasado no fue una fecha cualquiera para la familia Cerna-Gamboa, ni tampoco para el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro. A las 10 de la mañana debutada la hija, hermana, alumna y atleta nacional Amanda Cerna en los Juegos Paralímpicos de Río 2016.

Sus cercanos estuvieron expectantes a su participación. La familia en la grada del Estadio João Havelange, sus compañeros del 4° G, en Chiloé, se las arreglaron para mantenerse informados instalando un proyector para ver la carrera en pantalla gigante.

Amanda, que nació con una malformación congénita en su brazo izquierdo y que acababa de cumplir 18 años, corrió 1 minuto y 2.03 segundos para cruzar la meta en el quinto lugar y clasificar a la final de los 400 metros clase T-47 (personas con amputación de extremidades). Ese martes 13, claramente, no fue el de la mala suerte para la nacional.

La alegría fue total, pero no había mucho tiempo para celebrar. La final estaba pactada para la tarde del miércoles. Allí, la nacida en Santiago pero radicada en Castro desde que tenía un año y medio estuvo muy cerca de colgarse una medalla, ya que rozó el bronce al llegar cuarta con un tiempo 1:01.48, casi empatada con la japonesa Sae Tsuji (tercera con 1:00.62).

De todas formas, esa actuación le permitió alcanzar su mejor marca personal y récord de Chile en la prueba, lo que fue un aviso de lo que se vendría después. El viernes de esa semana disputó la final de los 200 metros, quedando en la octava posición.

Sus dos finales paralímpicas la alzaron como una de las mejores deportistas criollas en la cita de los anillos, lo que quedó reflejado en los premios que entregó el Círculo de Periodistas Deportivos en diciembre pasado, ya que recibió tres galardones: mejor atleta paralímpico, actuación relevante paralímpica junto a Katherine Wollermann y promesa deportiva junto a Ricardo Soto (tiro con arco) y Clemente Seguel (vela).

Así, llena de trofeos, Amanda Cerna cerró un magnífico año. ¿Qué es lo que se le viene en este 2017? La propia deportista lo cuenta en entrevista con Deportes de BioBioChile, sin pasar en alto su rápida explosión del atletismo convencional al paralímpico, su paso por torneos importantes, su preparación, metas y ambiciones, los problemas de la pista que entrena en Castro, la importancia de la Teletón y más.

¿Cómo fue este rápido cambio de pasar del atletismo convencional al paralímpico?

Fue una evolución muy rápida, porque todas esas competencias que tuve las hice durante un año. Siempre estuve participando convencionalmente y cuando encontré el paralímpico fue en febrero (de 2015 en un Nacional Paralímico), después en abril en un torneo en Brasil y ahí ya tenía marca para Toronto, el Mundial y para los Juegos Paralímpicos. Yo recién me estaba metiendo en ese tema y al tener marca para esos tres torneos fue algo muy impresionante.

¿Cómo te fue en los Parapanamericanos de Toronto y en el Mundial Atletismo Paralímpico de Doha?

En los Panamericanos en Toronto corrí en 100 y 200, que no son mis pruebas pero era lo que habían en mi categoría, y en los dos tuve sexto lugar. En septiembre fui a un torneo en São Paulo, un Caixa, y corrí en 400 metros, prueba en que clasifiqué a los Juegos Paralímpicos y al Mundial que fue en octubre, en que también terminé en el sexto lugar en 400.

¿Cómo evalúas tu experiencia en los Juegos Paralímpicos?

Mis objetivos eran pasar a la final de los 400 y bajar las marcas en las dos pruebas que iba. Cuando pasé a la final de los 400 lo sentí como un objetivo cumplido, pero todavía me faltaba bajar la marca, lo que logré en la final del día siguiente. Además, en las dos pruebas obtuve récord de Chile, lo que fue más motivante aún. Quedé súper conforme con las dos finales, los dos récords y el cuarto lugar.

Sabemos que este año competirás en los Juegos Parapanamericanos juveniles de São Paulo, el Mundial de Atletismo paralímpico de Londres y el Mundial juvenil de Atletismo paralímpico de Nottwil (Suiza). ¿Qué es lo que esperas en esos torneos?

En marzo en el Panamericano juvenil tengo altas expectativas por lo que me dejó los Juegos Paralímpicos, en comparación a las marcas de las demás competidoras, donde espero un podio. Después viene el Mundial adulto que es en julio, ahí la idea es seguir bajando las marcas que tengo, no sé si alcanzaré el podio, pero no quiero pensar en eso, el objetivo es bajar la marca en ese torneo… y después en agosto viene el Mundial juvenil, ahí también se puede ver un podio.

¿Como te estás preparando para esas competencias? ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?

Como quedan dos meses para el primer torneo, estamos entrenando mucho con doble jornada día por medio: lunes, miércoles y viernes entreno en la mañana y tarde, y en los demás días entreno solamente en la mañana. En los días que tengo doble jornada hago pesas en la mañana y en la tarde pista, voy a correr; en los de una jornada sólo pesas.

¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Dedicarte al deporte, estudiar?

Ahora salí de cuarto medio, pero este año no tengo pensado estudiar, tengo pensado dedicarme a esos tres torneos, preocuparse de entrenar para tener buenos resultados en esas competencias, y ya el próximo año entraría a estudiar nutrición deportiva.

En los objetivos a mediano plazo ¿vas por tus segundos juegos parapanamericanos y paralímpicos? ¿Tienes Lima 2019 y Tokio 2020 en mente?

Quedan cuatro años para los Juegos Paralímpicos, pero ya se piensa en eso, son cuatro años de preparación, así que con ese cuarto lugar me da mucha motivación para seguir en los Juegos de Tokio y en los Panamericanos de Lima también.

¿Te enfocarás de lleno al atletismo paralímpico o igual participarás en el convencional?

Eso no lo sé muy bien, no lo he conversado con mi nuevo entrenador (Raúl Moya), pero por ahora la visión es sólo paralímpico.

Cuéntame del complejo Cancha Rayada que entrenas en Castro, ¿cambiarán la pista?

Se supone que ahora el proyecto está listo, que ya debería empezar este año y estaría listo el próximo año, como en marzo. Eso sería algo súper bueno, sobre todo porque acá como llueve harto la pista de tierra es muy difícil para entrenar, ya que se pone resbaladiza y estamos expuestos a cualquier lesión.

¿Qué tan importante ha sido la Teletón para ti?

Ha sido muy importante, voy desde los seis meses a la Teletón de Puerto Montt, que es la que me queda más cerca. Todavía voy y uso la prótesis que me instalaron para correr.

¿Es un problema para ti correr con la malformación que tienes en tu brazo?

No, siempre he corrido en convencional y nunca he sentido como indiferencia con las demás niñas o que me cueste más. Estoy muy acostumbrada con la prótesis.

Por último, cuéntame cómo viviste el terremoto del pasado 25 de diciembre en Chiloé

Yo estaba durmiendo y empezó el temblor un poco suave, por lo que pensé que era uno más, pero después vino fuerte y ahí fue cuando mi hermana (Javiera, su melliza, también atleta nacional) se levantó y me vino a buscar, bajamos y al salir había parado el terremoto. Duró poco pero igual fue fuerte. Lo bueno es que estábamos todos juntos, era un día después de la Navidad, por lo que no fue tan terrible para mí.

