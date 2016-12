¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

La brutal caída del chileno Von Appen en la Copa del Mundo de esquí de Santa Caterina



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

El deportista chileno Henrik Von Appen, especialista en el descenso en esquís, fue protagonista de una de las imágenes más brutales de la Copa del Mundo de Santa Caterina, Italia.

El representante nacional perdió el control en una de las curvas y se cayó bruscamente. Eso sí, cuando todo parecía controlado, Von Appen tuvo la mala fortuna que no se pudo detener y acabó impactando contra las protecciones que estaban a un costado de la pista.

El video de lo ocurrido es impactante. De hecho, el periódico Mundo Deportivo de España afirmó que “hay caídas en las que parece un milagro que el esquiador no se haga nada, y ésta es una de ellas”.

En tanto, el propio deportista chileno llamó a la calma con un mensaje en su Instragram: “Las caídas son parte del juego y hasta ahora siempre había estado exento de ellas, pero hoy me toco caer. Afortunadamente no me hice daño y salí ileso en esta ocasión, de lo cual estoy inmensamente agradecido”, expresó.

Finalmente, Von Appen explicó que lo sufrido en los alpes italianos le sirvió: “Lecciones aprendidas hoy: 1 si te caes no intentes pararte solo sigue deslizando. 2 No porque hayas hecho un giro bien quiere decir que la sección se acabo… hay que seguir trabajando”, concluyó.

Tendencias Ahora