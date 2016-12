¿encontraste un error? avísanos

Seleccionado nacional de Balonmano Diego Reyes sufrió robo de sus implementos deportivos



Publicado por Jeser Lara

El seleccionado nacional de balonmano, Diego Reyes, sufrió ayer el robo de sus pertenencias, las cuales iba a necesitar para el próximo mundial de la categoría a disputarse en Francia, desde el 11 y al 29 de enero.

En concreto, perdió su bolso de entrenamiento y toda la ropa para ir al Mundial.

El jugador del Club BM Alarcos Ciudad Real de España relató que la incómoda situación ocurrió en solo 30 minutos.

“Mi madre estacionó el auto cerca donde ella trabaja. Bajamos a almorzar y a la vuelta vimos el vidrio del auto roto sin los bolsos”, dijo en conversación con BioBioChile.

Si bien a su madre y a él no le pasó nada, el seleccionado lamentó la pérdida de sus implementos. No por lo económico, sino por el valor sentimental que significaban para él.

“Si, es una pérdida importante porque era ropa con valor sentimental, pero bueno, es material y lo importante que mi madre y yo estamos bien y el auto no se lo llevaron”, agregó.

Además, el jugador aclaró que “me encuentro bien para el mundial, esto no va a cambiar las ganas que tengo de ir a jugar a Francia”.

Señalar que las pertenencias aún no han sido recuperadas. Sin embargo, la historia pudo terminar con un final feliz, ya que la Federación de Balonmano le entregó un equipamiento nuevo.

“Todavía no, pero la federación me dio un bolso nuevo con toda la equipacion para el

Mundial. Esa ropa ya la tengo , me tuvieron que hacer todo de nuevo, pero el bolso que estaba en mi auto todavía no aparece y el de entrenamiento tampoco, sentenció.

Por otro lado, el nacional se refirió a las opciones de la selección de cara a este mundial en tierras galas.

Hace poco, un experto español adelantó que Chile podía acceder a octavos de final de la cita, algo inédito para nuestro país.

Al respecto, Reyes comentó que “todos pensamos que podemos hacer un buen papel en el mundial. Mis compañeros y yo estamos con todas las ganas de jugar el mundial y dar la sorpresa”.

“Nos estamos preparando muy bien para nuestros partidos claves, que son frente a Bielorrusia y Arabia Saudita. En mi opinión, no es malo ser ambicioso y mentalizarse de que si podemos dar la sorpresa y ganar esos partidos que nos darían esa posición, mejoraríamos lo que se ha hecho en los otros mundiales”, cerró.

