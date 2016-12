¿encontraste un error? avísanos

Harald Feuchtmann: el ídolo del balonmano chileno que volvió a la Roja para hacer historia



Publicado por Pablo Velozo

Junio de 2013 es un mes que probablemente Harald Feuchtmann y su familia nunca olvidará. En la citada fecha el astro nacional del balonmano tomaba una dura decisión: acompañar a Patricio Martínez y sus hermanos -Erwin y Emil-, renunciando a la selección chilena.

Harald, junto a los jugadores más reconocidos del ‘Equipo de Todos’ -exceptuando Marco Oneto-, se bajaban del combinado por diferencias con la dirección técnica que encabezaba Fernando Capurro.

Fueron casi dos años que los ‘cracks’ del balonmano estuvieron alejados de la Roja, hasta que un cambio en la directiva nacional provocó también la salida de Capurro. “Volvimos a ser seleccionables”, avisaron los ‘disidentes’ en noviembre del 2015 y el nuevo estratega, el español Mateo Garralda, se tomó rápidamente de estas palabras y terminó con el ‘quiebre’.

Hoy, a más de tres años de la renuncia, Harald, jugador del DJK Waldbüttelbrunn de Alemania, recordó con BioBioChile lo difícil que fueron esos días. Eso sí, también se mostró muy entusiasmado de cara a los próximos desafíos.

¿Cuál fue tu sentir al momento de renunciar a la Roja?

Fue una decisión difícil. Un proceso difícil. Y fueron tiempos difíciles… Pero creo que estábamos conscientes de la repercusión que iba a tener nuestra decisión.

¿Pensaste que tu alejamiento de la selección duraría más de un año?

Sabíamos que iba a pasar harto tiempo antes de volver. Fue súper difícil. Pero llegó el momento, Un nuevo entrenador y empezó este nuevo proceso. Así que feliz y agradecido de esta segunda oportunidad.

Ya llevas casi un año junto a la Roja nuevamente ¿Cuáles son tus sensaciones?

Siempre voy a tratar de hacer lo mejor posible, de ayudar en lo que se pueda para cumplir en los objetivos que tenemos como país, como handball nacional.

¿Qué opinas del proceso que lleva Mateo Garralda en la banca de Chile?

La experiencia que tiene Mateo se nota en muchos niveles. Refleja de manera positiva el día a día en la selección. Preparación del partido, manejo con los jugadores. Creo que la experiencia que tiene y cómo es como entrenador afecta de manera muy positiva para lo que se viene para el grupo.

Además se vieron mejoras en los últimos torneos

Claro, ya se puede ver en los resultados. Muchos pueden decir que “claro, esos resultados pudieron pasar antes” también. Pero eso no pasó, pasó ahora y es por algo.

Una vida ligada al balonmano

Harald Feuchtmann cumplió nada menos que 9 años jugando en el balonmano europeo este 2016, lo que lo convierte en uno de los referentes en la interna de la selección chilena.

¿En qué momento te fuiste a jugar a Europa?

En 2007. Todo después del mundial junior en Macedonia. Ahí empezó todo y me quedé. Llevamos 9 años afuera, no es poco (risas).

¿Qué ha sido lo más complicado durante tu estadía fuera de Chile?

El comienzo fue difícil. Me fui a Alemania y estaba la barrera del idioma, además es otra cultura. Fueron días difíciles. Después me fui a España y estuve más cómodo, pero llegó la crisis y me volví a Alemania.

¿Qué es lo que más destacadas de jugar balonmano en el Viejo Continente?

Que uno puede vivir del handball allá. Además está el tema fundamental que es superarte a ti mismo para ser un aporte también en tu selección. Es un trabajo de día a día.

¿A qué te dedicas en tus tiempos libres?

Ahora mismo no soy cien por ciento profesional del balonmano. Trabajo como preparador físico también. Entonces tengo que tener mi tiempo también para mantenerme físicamente bien.

Así imaginamos. Más con la competencia fuerte que debe haber allá, por los físicos de los rivales sobre todo

Claro, por algún lado tengo que meterme y para eso hay que estar trabajando. La experiencia ayuda mucho. Uno ya no tiene los nervios de antes. Estoy más seguro y esa madurez se refleja, y es el resultado de los años y el trabajo.

Con el Mundial en el horizonte

El próximo viernes 13 de enero La Roja del balonmano se medirá con Bielorrusia en su debut en el Mundial adulto de Francia.

Chile, que concretará su cuarta cita planetaria consecutiva, ya entrena de cara a este desafío para trasladarse el día 2 a suelo europeo.

Harald ¿Cómo está el grupo de cara a un nuevo Mundial?

Hay mucha buena onda. Los últimos torneos fueron buenos. Así que hay buenas sensaciones en el grupo, para el Mundial las ganas de todos es de hacerlo mejor que en mundiales pasados y tratar de ganar por primera vez en la fase de grupos.

El otro día la organización los destacaba como un ‘equipo en progreso’. ¿Qué piensas de eso?

Lo leí. Por datos se puede decir eso. Es el cuarto mundial, igual no son pocos. Además la imagen que dejamos en el primer mundial fue buena y dentro de América se ha ido avanzando lugares.

¿Crees que se han estrechado las diferencias con las potencias sudamericanas?

Con Argentina se ha perdido por 1 y con Brasil por 4, en la primera final nuestra en un Panamericano, el último que jugamos. Hace 15 años se perdía por una diferencia de 15 a 30 con ellos.

¿Existe alguna responsabilidad mayor tras estos elogios?

Creo que no es una responsabilidad. El equipo se va a tratar de superar a sí mismo, pero mucha presión no hay. Esperamos hacer lo mejor para subir un escalón o peldaño más. Es una motivación más que presión.

¿Tienen algún objetivo determinado como grupo para el Mundial?

La verdad que no nos hemos juntado a hacer un planteamiento de un objetivo. Pero lo que todos quieren y lo que el DT ha dicho es que ganar ese primer partido a Bielorrusia es fundamental. Es el más débil de los europeos de los que hay en nuestro grupo y el último es contra Arabia Saudita. Si le ganamos a Bielorrusia está todo abierto para pasar de grupo. El objetivo que todos saben es pasar, estar dentro de los 4 de los 6 que hay en la zona.

Algún mensaje para los fanáticos chilenos del balonmano que de seguro estarán atentos a su campaña

Que nos apoyen. Que estén ahí. Estamos conscientes del impacto que tienen también los resultados de nosotros como selección. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Que nos apoyen. A los que vayan se les agradece también.

