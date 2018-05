¿encontraste un error? avísanos

Kudelka asegura no conocer ofertas pero afirma que "la U de Chile es un club grandísimo"



Publicado por Pablo Velozo

Asegura no conocer de ofertas, pero está expectante. Fran Darío Kudelka, actual entrenador de Talleres de Córdoba, tuvo palabras de elogio para Universidad de Chile, club que estaría tras sus pasos.

El adiestrador, que ya logró un cupo para la ‘T’ a la próxima edición de la Copa Libertadores, afirmó a Bío Bío Deportes sobre el supuesto interés ‘azul’ que “lo primero que quiero es terminar mi vínculo, para después tener apertura de las ofertas que uno tenga”.

“Puede estar mi representante teniendo contactos con clubes de varios lados, yo las ofertas no las sé, porque hasta que no termine mi contrato aquí, que sería la semana que viene, no quiero hablar de nada con nadie por una cuestión de tranquilidad”, detalló.

En la misma línea, Kudelka recalcó que “me gusta ser respetuoso con quien me da trabajo hasta el momento”.

“Si supiese algo también lo daría la semana que viene, pero no sé nada, tampoco de la U de Chile, y prefiero terminar aquí tranquilo”, complementó.

Eso sí, el estratega argentino no escondió su admiración por la escuadra universitaria: “La U de Chile es un club muy grande, grandísimo. Es muy lindo”, expresó.

Recordemos que en la dirigencia ‘azul’ habrían decidido continuar con el interinato de Esteban Valencia hasta el término de la primera rueda para, para lo cual quedan tres fechas más.

El próximo domingo la ‘U’ visitará al líder Universidad Católica, en una nueva edición del tradicional clásico universitario.

