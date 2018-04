¿encontraste un error? avísanos

Más problemas en la ’U’: Soteldo no viajará al duelo con Racing por problemas físicos



Publicado por Pablo Velozo

La ‘U’ no para de sufrir… y no solo por resultados. El talentoso venezolano Yeferson Soteldo no viajará para el duelo contra Racing en Argentina debido a una lesión.

El jugador se retiró con problemas físicos durante la práctica de esta mañana y, las primeras versiones indican que padecería de un desgarro.

Desde la ‘U’ confirmaron a Bío Bío Deportes que el llanero no podrá estar presente frente a la ‘Academia’.

Pero no sería la única baja de la ‘U’ para el equipo contra los trasandinos. Recordemos que Echeverría y Vilches tampoco estarán en cancha, ya que ambos fueron expulsados frente a Cruzeiro.

Por otro lado, Gonzalo Jara también presenta molestias musculares y lo esperarán hasta el último entrenamiento, ante la urgencia de contar con un zaguero. Esta jornada se realizó exámenes médicos y esperan sus resultados.

Recordemos que Universidad de Chile enfrentará este jueves a Racing en el Cilindro de Avellaneda, en un pleito programado desde las 19:15 horas.

