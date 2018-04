¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Johnny Herrera y su bajón futbolístico en la ’U’: "Hace rato vengo jugando sin entrenar"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Admitió que no pasa por su mejor momento… y reveló el motivo. El arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, afirmó tras la caída ante Universidad de Concepción que presenta problemas físicos.

“Se me recrudeció el problema en la espalda y me ha pasado la cuenta, pero hay que estar en estos duros momentos”, detalló el golero en zona mixta.

En la misma línea, el meta recalcó que “hay que hacer una autocrítica grande. En lo personal, hace rato vengo jugando sin entrenar”.

En cuanto a la salida de Hoyos de la banca y el mal presente del equipo, que no ha vuelto a sonreír tras la caída con Colo Colo, Herrera aseguró que “acá somos todos culpables de lo que pasa con la U”.

“Hace dos semanas me tenían que pegar un palo en la cabeza para que me hicieran un gol y ahora no sé cuántos me llevan en cuatro partidos, contando el 0-0 con Cruzeiro”, agregó.

De todos modos, Johnny Herrera se mostró con entusiasmo y muy expectante para el próximo duelo de la ‘U’, en Argentina y por la Copa Libertadores: “Vamos a dejar todo ante Racing, aunque nos den por perdidos”, remató.

Recordemos que Universidad de Chile tendrá un vital cotejo el próximo jueves frente a los ‘albicelestes’ en el Cilindro, en un juego que se iniciará a las 19:15 horas.

Para algunos, una actitud egoísta y hasta poco profesional de Herrera al presentarse con molestias. Para otros, un líder que no abandona el barco en las difíciles. ¿Y tú, qué piensas?

Tendencias Ahora