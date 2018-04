¿encontraste un error? avísanos

Guillermo Hoyos: "Hoy más que nunca soy de la U, será un hasta luego y no un hasta siempre"



Publicado por Jeser Lara

Ángel Guillermo Hoyos dio su última conferencia de prensa como entrenador de Universidad de Chile, tras ser desvinculado por el 7-0 ante Cruzeiro por Copa Libertadores.

El entrenador entró a la sala de prensa cabizbajo, señalando que “la primera vez entré nervioso y después de 16 meses me presento para irme”

“Ahora los conozco a todos, me llevo lo más importante que se lleva un ser humano, el corazón de esta gente que nos acompañó permanentemente. Los objetivos fueron claros, tratar de competir en cada una de las ligas. No tengo más palabras que agradecer a todos, me llevo muchas cosas hermosas y algunos dolores, como no haber podido ganar un clásico”, agregó.

“Esos diez días fueron salvajes, asumo la responsabilidad. Agradezco a Carlos Heller con darme la posibilidad, un hombre humilde, sencillo. A veces hay que tomar decisiones que te pueden costar en lo emocional, pero hay que tomarlas”, añadió.

“Hoy más que nunca soy de la U. Me voy con ese sentimiento. Sería un hasta luego y no un hasta siempre”, lanzó.

Para finalizar, Hoyos aclaró que “estoy seguro que este equipo clasifica en Copa Libertadores y será campeón a fin de año”.

