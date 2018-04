¿encontraste un error? avísanos

El ’descargo’ del hijo de Hoyos tras despido: "Este tipo dejó la vida por estos colores"



Publicado por José Luis Rivera

La salida de Ángel Guillermo Hoyos del cargo de entrenador de Universidad de Chile se selló en la jornada de viernes, envuelto por las críticas tras la seguidilla de malos resultados en las últimas semanas y con el 0-7 recibido ante Cruzeiro como punto final.

Las reacciones tras el despido del trasandino no se hicieron esperar, siendo una de las más llamativas la de su hijo del mismo nombre, quien en su cuenta en la red social Instagram realizó sus descargos por la decisión.

En primer término, quien fuera integrante del saliente cuerpo técnico azul indicó que “cansado de las criticas de aquellos que no tienen memoria o que no han vivido estos 16 meses de adentro, quiero informarles que nos vamos con la cabeza alta de haber hecho un excelente trabajo“, acompañando su mensaje con una imagen de su padre.

“Este tipo el que ven en fotos se dejó la vida por estos colores. 16 meses dedicándole día y noche, 14 horas diarias en el CDA sin ni siquiera ver a su señora ni compartir con ella en todo este tiempo, agarró un equipo que venía con dificultades y no solo logró la estrella 18 sino que llenó de armonía ese vestuario en el cual hemos pasado maravillosos momentos, con un 64% de efectividad, sólo superados en las últimas décadas por el glorioso equipo de Sampaoli con un 67% (quizás uno de los mejores equipos de toda la historia de la U) segundos en el torneo y todavía vivos en la libertadores” prosiguió ‘Bochi’.

Al momento de repasar los motivos que se dieron para la salida, Hoyos hijo sostuvo “¿2 resultados abultados? Sí. ¿Haber perdido el clásico? Sí. 10 días fatídicos. ¿Qué pasó? ¿Los jugadores necesitaban una aire renovado? ¿Había gente adentro que quería vernos fuera? ¿Se llegó a un desgaste por el día a día? Son preguntas que nunca tendrán respuestas. Lo único que sé es que este viejo no merece irse por la puerta de atrás“.

“Sé que él es perfil bajo y quizás no le guste que me esté expresando por acá, pero estoy podrido de verlo luchar tanto y que lo destrocen tanto en los medios como en las redes. Así que acá salgo a defenderlo, porque es mi viejo y porque siempre estuvo pensando en los demás.Te ‘podés’ equivocar en un planteamiento, en un cambio, pero no en la calidad humana, el trabajo y los HUEVOS que tiene este tipo” apuntó.

Por último, Hoyos llamó “a todo aquel que escribe sin pensar, lo invito a ir al CDA y que pregunten por un tal Guillermo Hoyos que hoy quizás muchos lo querían fuera, pero con el tiempo lo extrañaran. Aprovecho para mandarle un saludo muy grande a todo aquel hincha incondicional y que siempre nos apoyó; a toda la gente del CDA, que nos trató de maravilla; a los dirigentes, que se portaron siempre un 7 con nosotros y se merecen mucho éxito; a los jugadores, que a todos los podemos mirar a los ojos y que muchos se convirtieron en AMIGOS; y a este maravilloso club que tanto me enamoró 🔴🔵🤘”.

