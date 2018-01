¿encontraste un error? avísanos

Jonathan Zacaría tras sufrir grave lesión: "Estoy con fuerza para lo que se viene"



Publicado por Marcelo Canario

Un duro golpe sufrió la Universidad de Chile, luego de ratificarse la grave lesión que aqueja a Jonathan Zacaría, originada durante un amistoso realizado el martes ante Deportes La Serena y tras lo cual se confirmó el peor de los pronósticos: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sumado a una rotura del menisco medial.

Tras realizarse los exámenes, el polifuncional jugador de la U tendrá que pasar por un largo proceso de recuperación que lo tendra fuera entre 6 a 8 meses fuera , perdiendose gran parte del campeonato y Copa Libertadores.

Sobre el momento de la lesión el argentino declaró no tener tanta claridad al respecto. “Fue una jugada media extraña, no recuerdo bien como fue el momento de la lesión. La verdad que es complicado, me tocó salir hace un año atrás de una lesión fea y ahora me toca de vuelta afrontar lo mismo. Pero estoy bien mentalmente y eso es lo importante, así que lo voy a sacar adelante”.

Además el jugador tuvo tiempo para agradecer los mensajes de apoyo tras conocerse la gravedad de su lesión. “Estoy bien mentalmente, de buen ánimo, creo que eso me va a ayudar para lo que viene, mi familia y amigos siempre están al lado mío. Quiero destacar a los hinchas de Universidad de Chile, que apenas se enteraron me mandaron todo su apoyo”.

El ex jugador de Palestino ha tenido un paso por la Universidad de Chile aquejado por las lesiones, a fines del 2016 había sufrido una fractura de tibia y peroné, que lo dejó marginando gran parte del año pasado.

A pesar del largo tiempo de recuperación, el argentino se mantiene optimista y agradeció las muestras de apoyo a traves de su Twitter. “Voy a recuperarme y volver a defender esta camiseta como se merece. Estoy con fuerza para lo que se viene. Gracias de todo corazón” escribió.

