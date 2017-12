¿encontraste un error? avísanos

Ángelo Araos y el interés de la ’U’: "Claro que me gustaría jugar con ellos"



Publicado por Pablo Velozo

Se ilusiona, y no lo esconde. El jugador Ángelo Araos de Deportes Antofagasta, admitió que tiene mucho interés en que se concrete su traspaso a Universidad de Chile.

El rumor ronda los pasillos del CDA y también la sede ‘puma’, pero, hasta ahora, nada se ha oficializado.

“Claro que me gustaría ir a la U. Por lo que he leído, hay una oferta de Universidad de Chile, pero honestamente no sé qué pasa”, reconoció en diálogo con Las Últimas Noticias.

En la misma línea, el joven jugador, que cumplirá 21 años el próximo 6 de enero, manifestó que “es una gran oportunidad para mí. Es un club grande y la idea de jugar la Copa Libertadores me seduce. Ojalá se dé la opción”.

¿Por qué no se ha podido cerrar la operación? Araos, que se encuentra de vacaciones, expresó que “por ahí he leído que Antofagasta quiere más dinero por mi pase, pero yo no sé nada más”.

Según los trascendidos, Universidad de Chile ofreció 600 mil dólares por la mitad del pase del futbolista. Sin embargo, los del norte estarían solicitando un millón.

Hay que aclarar que Araos contaría con el ‘visto bueno’ del entrenador Ángel Guillermo Hoyos. Recordemos que la ‘U’ enfrentará en la fase grupal de la Libertadores a Cruzeiro, Racing de Avellaneda y uno de los ganadores de etapas previas (puede ser UdeC o Vasco de Gama, entre otros).

