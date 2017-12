¿encontraste un error? avísanos

Luis Musrri y su salida de Universidad de Chile: "No tiene nada que ver con Cobreloa"



Publicado por Nicolás Maureira

El exentrenador de las divisiones menores de Universidad de Chile, Luis Musrri, aclaró que su salida del club no se debió por tener un acuerdo previo para dirigir a Cobreloa, cuadro que milita en la Primera B del fútbol nacional.

“Los contactos están. Desde la vez que me reuní he tenido un par de conversaciones vía WhatsApp con los directores de Cobreloa, pero me han dicho que aún no toman la decisión final. Mi salida de la ‘U’ no tiene nada que ver con Cobreloa“, señaló a BioBioDeportes.

El presidente de la Comisión de Fútbol de la escuadra loína, Adrián León, fue igual de tajante para afirmar que: “La renuncia de Luis Musrri a las divisiones inferiores de Universidad de Chile no tiene ninguna relación con Cobreloa, no es que él esté confirmado ni que hayamos conversado. Él sigue estando dentro del listado, pero no hay nada en concreto que por el solo hecho de su renuncia es porque va a llegar a Cobreloa”, expresó.

Musrri se desempeñaba con técnico de la sub-19 de los laicos hasta ayer, día en que conoció el fin del término laboral del mundialista con los azules.

