¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Walter Montillo: "Me gustaría volver a la U por el cariño de los hinchas"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

El mediocampista argentino Walter Montillo no ocultó su deseo de volver a vestir la casaquilla de Universidad de Chile, principalmente por el cariño recibido por los hinchas azules durante su paso del 2008 al 2010.

El volante de 33 años anunció sorpresivamente en junio del presente año su retiro debido a una lesión crónica, cuando defendía a Botafogo de Brasil, pero luego meditó la decisión y comunicó recientemente su regreso a las canchas.

Consultado por la posibilidad de volver al elenco universitario, con el que ganó el Apertura 2009, el oriundo de Lanús declaró a La Tercera que “me gustaría volver a la ‘U’ por el cariño de los hinchas. Yo creo que me agradecen que seguí jugando en el peor momento de mi vida (por los problemas de salud de su hijo Santino, quien nació con Síndrome de Down)”.

“Yo a la ‘U’ no volvería por plata, jugaría solamente por un salario. Pero si un club no te quiere pagar un salario es directamente porque no te quiere. No arriesgan nada. Una contratación más fácil que la mía no pueden tener, pero bueno, se lo pierden”, agregó.

Además, Montillo no escondió su desazón por el nulo interés de Azul Azul de concretar su regreso. “Me apena que la dirigencia de la ‘U’ no me abra un poquito los brazos. Como decía, el club me dio cosas a mí, pero yo también al club. Creía que por ese vínculo se podía dar el regreso, pero a veces uno espera cosas de vuelta que no llegan. Los dirigentes sabrán”, dijo.

Por último, el centrocampista admitió la opción de reforzar la plantilla de Unión Española el próximo año. “Hay una linda posibilidad. No hablé con (Martín) Palermo porque está definiendo el campeonato, están jugando por el título. No puede pensar en otra cosa. Veremos cómo termina todo”, sentenció.

Tendencias Ahora