Mauricio Pinilla lamentó igualdad de la ’U’: "Prefiero no hacer goles, pero ganar"



Publicado por José Luis Rivera

Mauricio Pinilla, delantero de Universidad de Chile, manifestó su disconformidad con la paridad 2-2 en el Estadio Nacional ante Everton, resultado que le impidió al cuadro azul meterse en los primeros lugares del Torneo de Transición.

Pese a marcar los dos goles de la ‘U’ en Ñuñoa, el ariete no quedó contento al dejar su escuadra dos puntos como local. “Es imposible estar contento con este resultado, lo he dicho otras veces, prefiero no hacer goles pero ganar. Era un partido totalmente controlado y hubo relajo que terminó significando el 2-1. En el segundo tiempo entramos con disposición y hubo otro error”, indicó al CDF.

“Me voy con pena, teníamos el partido ganado y lo regalamos. Es cien por ciento responsabilidad nuestra. Si queremos pelear hasta el final no podemos dejar escapar estos puntos, menos en nuestro estadio“, complementó.

En tanto, ante la posibilidad de ser parte de la ‘Roja’ para los duelos clasificatorios claves ante Ecuador y Brasil, el ‘9’ del elenco colegial señaló que “mi intención de volver a la ‘U’ es defender la camiseta de mis amores, pero si esa posibilidad llega, bienvenido sea. Siempre se espera esa posibilidad cuando se están haciendo bien las cosas”.

