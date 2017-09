¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Lorenzetti defendió a Sánchez: "No le critican lo futbolístico, sino con quien pololea"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

Gustavo Lorenzetti, volante de Universidad de Chile, salió en defensa este jueves de las principales figuras del seleccionado chileno, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, por los cuestionamientos que recibieron tras las derrotas por las clasificatorias ante Paraguay y Bolivia.

En rueda de prensa en el CDA, el nacido en Rosario y nacionalizado chileno se refirió a los traspiés del combinado de Juan Antonio Pizzi, enfocando su análisis en el uso de las redes sociales para criticar a los bicampeones de América, sobre todo al ‘Niño Maravilla’ y al ‘Rey Arturo’.

“Hoy está de moda el tema de las redes sociales. Yo tenía Twitter y después lo cerré para tranquilidad mental. Mucha gente vuelca sus frustraciones en las redes sociales atacando a un jugador. Yo hoy prefiero no tener redes sociales”, expresó.

“Lo que molesta es la crítica extrafutbolística (por las redes), la que no habla de fútbol. Si me pongo en el lugar de Vidal o Sánchez también me habría molestado. A Vidal se le acusó de algo que después se comprobó que no había participado y de Alexis Sánchez no se critica lo futbolístico sino que con quien pololea… Esas son las críticas mala leche, que los van a terminar por cansar. Se merecen el mayor de mis respetos porque han dado mucho”, añadió.

En el plano netamente futbolístico, el ‘Duende’ señaló sobre la doble fecha para la ‘Roja que “el partido con Paraguay lo vi a medias porque tenía en la tele a Chile y en el computador a Argentina. Está a la vista que no se jugó bien, Paraguay fue muy inteligente en el planteo. Con Bolivia, Chile es el mejor sudamericano en la Paz, pero sentí que se le vio afectado por la altura, lo que no había pasado en partidos anteriores. Pero me cuesta opinar de algo que no soy partícipe, pero no dudo que sacará los resultados para estar en el Mundial”.

En cuanto al Transición, donde los azules enfrentarán este sábado a O’Higgins, Lorenzetti señaló que “ahora nos volvemos a enfocar en el torneo. Estamos cerca de la punta. Nos toca O’Higgins, que no está pasando por un buen momento, pero tienen grandes jugadores y su motivación será muy alta por enfrentar a la ‘U’. Depende de nosotros estar muy finos y concentrados. Queremos hacer un partido lindo para nuestra gente”.

Por último, el jugador de 32 años evitó referirse a la sorpresiva eliminación de Colo Colo a manos de Iberia en los octavos de final de la Copa Chile 2017.

“Lo que pase con ellos en los partidos posteriores, no me interesa y prefiero no hablar. En la Copa Chile suelen darse resultados sorpresivos”, sentenció.

Tendencias Ahora