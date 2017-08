¿encontraste un error? avísanos

Por un ’Me Gusta’ en Instagram: la polémica entre hinchas de la ’U’ y jugador Iván Rozas



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Las repercusiones luego del clásico 182 del futbol chileno que enfrentó a Colo Colo y Universidad de Chile no han cesado. Y es que mal resultado que consiguieron los pupilos de Ángel Guillermo Hoyos, quienes cayeron por 1-4 ante el conjunto albo, se suma una nueva polémica, la cual involucra tanto a los jugadores como los hinchas.

Esto, puesto que la barra ‘Los de Abajo’ arremetió contra el juvenil Iván Rozas, quien ingresó y jugó algunos minutos en el ‘Superclásico’.

¿La razón? Un ‘Me Gusta’ que el canterano entregó con una foto que Iván Morales, atacante albo, subió luego del cotejo y en donde aparece acompañado por Esteban Paredes y Jaime Valdés.

Tras esto, “Los de Abajo” rápidamente reaccionaron y mediante su Facebook oficial, respondieron a lo que ellos consideraron una ofensa, a lo que se sumaron las críticas de otros fanáticos. Ante ello, el futbolista respondió en primer término cuestionando esa reacción.

Con el paso de las horas, el joven jugador ofreció “disculpas a los hinchas de este club tan lindo y tan grande. Me siento muy identificado con esta camiseta y me llena de orgullo ser jugador de esta institución”, reiterando que “quizás estuve mal en el momento de actuar de esa forma, cuando estaban todos calientes por el partido. Pero así como cada uno de ustedes tienen amigos, familia que son hinchas de la contra, a mí me ha tocado compartir con ellos en viajes con la selección, pensiones, etc.”.

De esta manera, Rozas buscó dar por cerrado la polémica con parte de la hinchada azul.

Bueno primero que todo quiero pedir disculpas a los hinchas de este club tan lindo y tan grande, me siento muy identificado con esta camiseta y me llena de orgullo ser jugador de esta institución.. NO ES FÁCIL dejar a mi familia a los 14 años para cumplir mi sueño desde pequeño , Jugar en el club que siempre soñé .. quizá estuve mal en el momento de actuar de esa forma cuando estaban todos calientes por el partido .. Pero así como cada uno de ustedes tienen amigos , familia que son hinchas de la contra , a mí me ha tocado compartir con ellos en viajes con la selección , pensiones , etc ..#VAMOSLAU 🔵🔴🤘🏻!! Una publicación compartida de Ivan Rozas Aguero (@_ivanrozas24) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 12:18 PDT

