¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Pizarro anticipa el ’clásico’ con Colo Colo: "Hay que ir con muchos huevos al Monumental"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

Universidad de Chile venció a Huachipato en el Estadio Nacional por 3-2, duelo donde David Pizarro fue el ‘héroe’, tras anotar el gol del triunfo para dejar a los azules en el segundo lugar del Torneo de Transición.

Luego del juego, el ‘Fantasista’ se refirió a los 16 años que la ‘U’ no le puede ganar a Colo Colo en el Estadio Monumental. “En palabras chilenas, hay que ir con muchos huevos, hay que llevar los huevos. Son partidos importantes, ha pasado bastante tiempo que no ganamos y la ‘U’ tiene que hacer su partido” sostuvo, a la vez que al ser consultado por el equipo de Pablo Guede, dijo que “es un gran rival, con individualidades muy buenas, y si le damos los espacios la podemos pasar muy mal”.

El volante de la U también señaló “es una semana especial, sabemos lo que significa este partido para nuestra hinchada y para Colo Colo. Ha pasado mucho tiempo que no se gana ahí y la U tiene que ir a jugar con la mayor personalidad”.

Por ultimo, no quiso entregar mayores detalles sobre su futuro. Recordemos que termina contrato en diciembre de este año “cada minuto que me toca jugar lo estoy disfrutando, porque sé que me está quedando poco”.

Tendencias Ahora