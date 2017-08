¿encontraste un error? avísanos

Gonzalo Jara: "Está la oportunidad de ir a Boca Juniors. No he cerrado esa ventana"



Publicado por Jeser Lara

Gonzalo Jara, defensa de Universidad de Chile, aseguró este domingo que en los próximos días tomará una determinación final sobre la oferta que tiene de Boca Juniors, reconociendo estar en “una encrucijada muy difícil” respecto a su futuro.

Tras el pitazo final del duelo con San Luis, con derrota azul por 2-0 en Quillota, el bicampeón de América con la ‘Roja’ admitió que no ha cerrado la puerta a la posibilidad de fichar por uno de los grandes del fútbol argentino.

“Está la oportunidad de ir a Boca. No he cerrado esa ventana, pero debo reconoce que estoy feliz acá. Aún no la he dejado escapar (la chance de jugar por los ‘xeneizes’), se definirá esta semana”, indicó en diálogo con CDF.

“No depende de mí, pero también tengo que ser consciente que mi equipo no tiene la posibilidad de buscar otro refuerzo para reemplazarme, porque el mercado de pases ya cerró. Es una encrucijada muy difícil”, complementó.

Respecto al traspié frente a los ‘canarios’, en una baja presentación del actual campeón del balompié nacional, el oriundo de Hualpén declaró que “quedamos al debe. Igualmente la cancha lleva a desplegar un juego distinto al que acostumbramos. Tuvimos más llegadas que ocasiones claras de gol. Ellos nos ganaron con dos golazos”.

Con la caída ante los quillotanos, el equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos se estacionó en la tercera posición con seis unidades, quedando a uno de los líderes Everton y Unión Española.

