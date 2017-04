¿encontraste un error? avísanos

Christian Vilches antes de la llegada de Hoyos: "No estaba disfrutando el fútbol"



Publicado por Jeser Lara

El defensa de Universidad de Chile, Christian Vilches, confesó que con la llegada de Guillermo Hoyos a la banca azul él volvió a encantarse con el fútbol.

“No estaba disfrutando el fútbol. Uno no lo disfruta cuando se ve envuelto en tanta crítica. No te permite desarrollarte como quieres, con la tranquilidad que quieres. Ahora lo he conseguido, y eso es gracias al profe Hoyos. Ha sido clave. Me ha dado mucha confianza y creyó en mí todo el tiempo”, dijo.

‘Quili’ declaró además que el mal rendimiento del ‘romántico viajero’ era una situación que le afectaba en lo emocional. De hecho, señaló que iba triste a los entrenamientos.

“Esto afecta en lo emocional. Siempre en la calle te recuerdan alguna jugada del fin de semana, o te ganas cualquier insulto por ahí. Uno no llegaba con la misma alegría o disposición a entrenar”, comentó en conversación con La Tercera.

Eso sí, el defensor ahora está feliz y retomando el nivel que lo hizo llegar a ‘U’. La clave de su alza según el jugador es el trabajo de Hoyos.

“Creo que pasa por la relación personal. Se ha enfocado mucho en lo que es la persona. Antes que cualquier cosa, somos personas. En ese sentido, le hemos respondido. Tratamos de devolverle la mano”, agregó.

Tras ser consultado del por qué Hoyos, con el mismo camarín, consigue los resultados que no lograron Castañeda ni Beccacece, el nacional añadió que “ha hecho un trabajo personal que ha sido primordial para esta levantada. Es muy cercano, muy preocupado de todos los detalles”.

