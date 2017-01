¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Refuerzo de la ’U’ Lucas Ontivero se presenta: "Me gusta jugar como extremo por la derecha"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

Esta jornada arribó a nuestro país el primer refuerzo de Universidad de Chile. Se trata del volante argentino Lucas Ontivero, que se integrará al plantel que encabeza el entrenador Ángel Guillermo Hoyos.

En horas de esta tarde, el jugador de 22 años llegó al Aeropuerto ‘Arturo Merino Benítez’ y entregó las primeras palabras sobre el nuevo desafío en los azules. “Solamente sé que mi representante me llamó y me dijo si me gustaría venir a Chile. Le dije que sí, que es un club que juega Sudamericana y todo, así que vengo a entrenar y consolidarme”, señaló.

El exjugador del Montreal Impact de la MLS realizó una breve descripción de su juego, asegurando que “me gusta jugar más como extremo por la derecha y encarar mucho”.

Ontivero será oficializado como nueva contratación del cuadro universitario en las próximas horas, trascendiendo que firmaría por un año aunque con una cláusula de salida tras el final del primer semestre.

Tendencias Ahora