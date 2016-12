¿encontraste un error? avísanos

Castañeda sobre Herrera: "La línea entre el líder positivo y el "cabrón" es muy fina y no hay que traspasarla"



Publicado por José Luis Rivera

El exentrenador de Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda, rompió el silencio y lamentó su salida de la institución, a la vez que hizo un llamado de atención al capitán del equipo, Johnny Herrera, en medio del conflicto que vive con parte de la dirigencia.

Castañeda indicó que “no es bueno para mí que yo hable de la U, no es bueno para la U que yo hable. Si yo hablo voy a dejar varios títeres sin cabeza, entonces no quiero ahondar en el tema”, en conversación con el programa Los Románticos Viajeros del medio online RadioAzul Chile.

“Me hubiese gustado seguir, pero no se dio y listo. Fui a la ‘U’ porque le tengo un tremendo cariño, creo que me necesitaba y yo necesitaba a la ‘U’. Me llevaron para clasificar a una copa internacional y clasificamos. Después lo que pasó, otra gente tiene que dar explicaciones, no yo” apuntó ‘VH’.

Luego se refirió a la situación de Herrera, quien todavía no define su continuidad en el club tras las declaraciones de Carlos Heller. Para Castañeda “es un jugador súper importante, pero cuando uno empieza a transgredir lo límites que le corresponden… no está rindiendo lo que tiene que rendir. Está preocupado de muchas cosas y se tiene que preocupar de jugar. Ganó muchas cosas en la ‘U’, pero él no puede preocuparse de que la cancha tenga el pasto cortado o que esté rayada, esa no es su pega”

“Yo nunca he tenido una relación de cercanía con Johnny. Lo conozco desde los 17 años y le dije lo mismo que le dije ahora: que la línea entre el líder positivo y el ‘cabrón’ es muy fina y no hay que traspasarla” sostuvo el DT, agregando que “el jugador de fútbol es jugador de fútbol y está contratado para jugar”.

Castañeda fue más allá y expuso que Herrera “no puede estar preocupado de, por decir, temas que son pelotudeces a lo mejor, cómo se llama el doctor o que este doctor me gusta o no me gusta. Se distrae de lo que tiene que hacer. Se supone que el club le va a dar lo mejor que tiene, llámese Universidad de Chile o Deportivo Paihuano”.

