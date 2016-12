¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Vargas confirmó contactos con Azul Azul: "Quiero ser el mejor DT en la historia de la U"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

El ídolo de Universidad de Chile, Sergio Bernabé Vargas, admitió que tuvo conversaciones con Azul Azul para ser el próximo entrenador del ‘Romántico Viajero’.

En conversación con BioBioDeportes, el exportero señaló que “me llamaron de Azul Azul, tuve la oportunidad de mostrarles mi trabajo. Ahora hay que esperar”.

Vargas aclaró que está capacitado para dirigir a la ‘U’. “Me he perfeccionado, me he capacitado, tengo además de la experiencia como DT, la de jugador”, agregó.

“Si fui uno de los mejores arqueros en la historia de la ‘U’, quiero llegar a ser uno de los mejores DT en su historia”, añadió.

Finalmente, el entrenador señaló que “la ‘U’ tiene que ser un equipo protagonista, nosotros les daremos las herramientas”.

“Un equipo es el fiel reflejo de su entrenador, ya lo hice como jugador, ahora quiero hacerlo como DT”, cerró.

Señalar que el DT ha dirigido a Jugendland, Deportes Temuco, Curicó Unido y Trasandino de Los Andes.

Tendencias Ahora