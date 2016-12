¿encontraste un error? avísanos

Ronald Fuentes y opción de asumir como DT de la "U": "No hay nada, no me hago ilusiones"



Publicado por Matias Romero

Ronald Fuentes, extécnico de Universidad de Concepción, se refirió a una posible llegada al banco de Universidad de Chile, aclarando que aún no lo han contactado del club azul.

“No hay nada así que no me he hecho ilusiones. Estoy muy tranquilo y obvio que me siento capacitado para estar. Si no es ahora, espero tener la opción de volver a dirigir cuando empiece el próximo torneo en mayo”, sostuvo en diálogo con BioBioDeportes.

Sobre uno de los nombres que ha sonado con fuerza los último días, Ariel Holán, exdirector técnico de Defensa y Justicia, al exjugador azul le sorprende que sea uno de los principales candidatos.

“Me extraña en función del nombre del Ariel. Vi jugar varias veces a Defensa y Justicia. Un equipo que tiene un patrón de juego bastante claro pero que no era protagonista”, aseguró.

Y agregó que “en el fútbol como técnico tiene poca experiencia y la “U” lo que necesita es una persona que pueda manejar bien el camarín”.

Además, Fuentes cree en Chile no está el DT para los azules. “Acá quizás la persona que les interesa no está. Es una decisión que tiene la dirigencia y no quieren equivocarse, en función de lo que fue el semestre anterior”, comentó.

