Germán Lanaro y duelo ante la ’U’: No va a ser fácil, es un rival que está peleando arriba



Publicado por Nicolás Maureira

El defensor de Universidad Católica, Germán Lanaro, se refirió al duelo del próximo domingo ante Universidad de Chile, instancia donde destacó las individualidades del rival.

En conferencia de prensa llevada a cabo en San Carlos de Apoquindo, el zaguero argentino entregó en primer lugar una defensa al juego de la UC.

“Es un equipo que es difícil hacerle goles, es ordenado y que les puede gustar a unos o no pero sabe a lo que juega, a defender bien cuando no tiene la pelota y atacar rápido por las bandas cuando la recupera. Tenemos jugadores de mitad de cancha hacia arriba muy rápidos y es lo que tratamos aprovechar. Si bien ha cambiado muchos jugadores no deja de perder esa esencia”, señaló.

El exjugador de Nueva Chicago y Palestino, además, elogió las cualidades del cuadro dirigido por Esteban Valencia e indicó que la ‘U’ no tendrá problemas en reemplazar a los jugadores que están suspendidos.

“Me parece que U de Chile tiene grandes individualidades, tiene jugadores como para tapar esas ausencias así que hay que estar muy concentrados. Está Pinilla, Araos… tiene gente que juega muy bien y hay que estar muy atento porque va a ser muy difícil”, expresó.

“La semana de los clásicos se vive de otra forma, nos enfrentamos con un rival que está peleando arriba así que lo tomamos como tal, no va a ser fácil a enfrentar a Universidad de Chile sobre todo ahora que estamos peleando por pocos puntos. Va a ser un partido difícil y ojalá que lo podamos sacar adelante”, cerró.

El partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile se disputará el domingo 13 de mayo a las 12.00 horas en San Carlos de Apoquindo.

