Beñat y sus críticos: "Trabajo por el bien de la UC, no porque digan si soy ofensivo o no"



Publicado por Pablo Velozo

El entrenador de Universidad Católica, Beñat San José, llenó de elogios a su plantel tras la victoria por 3-1 sobre Huachipato, en San Carlos de Apoquindo, resultado que deja al cuadro cruzado más líder que nunca del Campeonato Nacional.

“Nosotros vemos que tenemos un gran plantel, que entrena muy bien, y donde han participado casi todos, es algo que tiene su riesgo, pero lo hacemos porque creemos que es el mejor momento para competir. Es un gran orgullo tener este plantel, con muchos jóvenes y sabemos que tenemos que pelear cada partido, pero tenemos un equipo en crecimiento”, expresó en diálogo con CDF.

Consultado, en tanto, por las críticas hacia el estilo defensivo de su escuadra, el estratega de origen español señaló que “tenemos un equipo en formación, con chicos muy jóvenes, y soy un entrenador que trabaja por el bien del club, no porque digan si soy ofensivo o no, trabajamos mucho y estoy muy orgulloso de este equipo, porque tenemos muchas formas de jugar y no una sola”.

Respecto al clásico de la próxima semana con Universidad de Chile, el extécnico de Deportes Antofagasta y Bolívar de La Paz afirmó que “creo que los clásicos no entienden de momentos de forma de ningún equipo, son partidos maravillosos, a mí me encantan enfrentarlos, jugamos contra un gran club, con un gran historial”.

“Tenemos un arma especial jugar en casa, es increíble tener a favor toda esta gente, nos enfrentamos a un grande, igual que nosotros, es un hecho especial de cada momento”, agregó.

Por último, el oriundo de San Sebastián declaró que “Católica es un club especial, donde debes jugar con chicos de casa, pero es un hecho maravilloso, hemos desarrollado un juego muy completo, diferente y que vamos progresando, creo que vamos a progresar con el tiempo”.

