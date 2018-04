¿encontraste un error? avísanos

San José y duelo de la UC con San Luis: "Es un equipo complicado y compite cada partido"



Publicado por José Luis Rivera

El entrenador de Universidad Católica, Beñat San José, volvió este jueves a destacar el presente del cuadro cruzado en el Campeonato Nacional 2018, donde es líder exclusivo, pese a las críticas al nivel de su juego, sobre todo en materia ofensiva.

A la hora de hacer un balance de lo hecho en el primer tercio del torneo, el estratega de origen español declaró en rueda de prensa que “es buenísimo, porque es muy complicado no solo en la liga chilena, sino que en cualquier liga del mundo, poder estar con este puntaje después de diez jornadas“.

“Realmente, subrayo de sobremanera el desarrollo que están teniendo los jugadores, los felicito desde aquí por lo que están haciendo (…) hago el balance porque están interviniendo chicos jóvenes, jugadores que estaban a préstamo y eso es muy importante para mí. Dicho esto, sabemos que estamos ahí arriba, pero tenemos mucho margen de mejora“, agregó.

De cara al choque con San Luis, el ex técnico de Deportes Antofagasta y Bolívar de La Paz confirmó las ausencias de los defensores Branco Ampuero y Germán Voboril, quienes aún no superan sus molestias físicas.

“No estarán para este partido, pero su evolución está yendo bien. No puedo dar mayores detalles, porque mañana tienen otra prueba que les van hacer y que ya lo doctores me comentarán bien”, dijo.

Consultar por jugar en cancha de pasto sintético, donde la UC ha sufrido de sobremanera en sus últimas visitas, San José indicó que “todas las canchas y todas las visitas son difíciles, más en esta liga tan competitiva. Yo diría que esta cancha es distinta a las demás y se pueden producir circunstancias, y hay que estar atento a ello. Obviamente, con precaución por algunas molestias físicas de los jugadores, puede que tengamos más atención a la superficie, que puede tener más inconvenientes para jugadores que tengan algunas molestias”.

Respecto al cuadro que dirige Miguel Ramírez, el entrenador de 38 años expresó que “es un equipo complicado y compite cada partido, tienen un técnico con mucho tiempo ahí y eso quiere decir que está haciendo bien las cosas. Nosotros queremos jugar para ganar, siempre respetando al rival, buscar la victoria y seguir paso a paso en nuestro objetivo“.

Universidad Católica visitará este domingo a las 20:00 horas a San Luis, en duelo a disputarse en el Estadio ‘Lucio Fariña’ y que cerrará la disputa de la undécima fecha del campeonato.

