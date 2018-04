¿encontraste un error? avísanos

Beñat San José: "Creemos totalmente en la profesionalidad de los árbitros"



Publicado por José Luis Rivera

El entrenador de Universidad Católica, Beñat San José, se refirió al arbitraje del pasado partido ante Colo Colo, donde el juez Julio Bascuñán sancionó un polémico penal que terminó significando el gol de triunfo de los ‘albos’.

En conferencia de prensa, San José sostuvo que “no queremos buscar ninguna excusa para definir el que no ganamos”, aclarando que “tanto yo como los jugadores creemos totalmente en la profesionalidad de los árbitros“.

Eso sí, el DT apuntó que “también es verdad de que entre semana tuvieron una presión muy grande y eso no les permite hacer su trabajo lo mejor posible“, haciendo referencia a los comentarios surgidos tras el penal mal sancionado contra Colo Colo en su encuentro ante Universidad de Concepción, que generó amplias repercusiones desde el plantel, la dirigencia y el cuerpo técnico del ‘Cacique’.

“En el siguiente clásico, nos gustaría que no hubiera esa presión extra para el árbitro, que ya tiene bastante en un clásico porque son muy complejos los partidos. Pero no queremos utilizar que el penal fue excusa para no ganar”.

San José también fue consultado sobre las diferencias que acarrea el uso de distintos esquemas por parte de su equipo, especialmente en la zaga. “Creo que la defensa de cuatro nos ubica mucho al equipo sin dudas, pero tengo para jugar con tres porque tengo carrileros muy buenos como Fuenzalida, Cordero y otros. Nos naturaliza mucho la línea de cuatro, pero creo que la de tres puede que la volvamos a emplear de nuevo“.

Universidad Católica jugará este domingo a las 17:30 horas en condición de local, cuando reciba a Palestino por la octava fecha del Campeonato Nacional.

