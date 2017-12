Gabriel Castellón aparece como opción para reemplazar a Cristopher Toselli en la UC

¿encontraste un error? avísanos

Publicado por José Luis Rivera

En las últimas horas del jueves se confirmó la partida de Cristopher Toselli desde Universidad Católica al Atlas de México, en condición de cedido por un año.

La salida del emblemático arquero cruzado abre la interrogante de quién ocupará el pórtico para el próximo año, considerando además que Franco Costanzo se retiró del fútbol profesional esta temporada.

Los nombres han surgido rápidamente, pese a lo reciente del anuncio oficial. Entre esas alternativas, la que toma fuerza es la posible llegada de Gabriel Castellón a San Carlos de Apoquindo, pensando en cubrir con un hombre de cierta experiencia el arco de la UC.

Según indica El Mercurio, el actual jugador de Santiago Wanderers sería el elegido por la directiva cruzada, aunque en el cuadro wanderino se apresuran en señalar que “Castellón tiene contrato vigente con Wanderers hasta el 30 de diciembre de 2018. No me parece prudente hablar del futuro de los jugadores cuando todavía no terminamos el torneo”, según indicó al medio el vicepresidente del club, Miguel Bejide.

De todas maneras, el vínculo con los ‘caturros’ incluiría una cláusula de salida, lo que podría facilitar la llegada del portero de 24 años a la UC.

