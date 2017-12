¿encontraste un error? avísanos

Rodolfo Arruabarrena descarta opción de asumir como entrenador de la UC



Publicado por José Luis Rivera

Con la salida de Mario Salas a partir de este fin de semana, en Universidad Católica están abocados a la búsqueda de un nuevo entrenador para 2018, apareciendo varios nombres de posibles candidatos a asumir el mando del primer equipo.

Uno de los mencionados fue Rodolfo Arruabarrena, actual entrenador del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos y quien tuvo un paso por el cuadro cruzado en 2010, retirándose luego de ese año. Pero el ‘Vasco’ descartó cualquier opción de retornar a San Carlos de Apoquindo.

“La verdad es que es un club que me gusta y quiero muchísimo, pero no me han dicho nada. Tengo contrato aquí en Al Wasl hasta junio de 2018 y los tiempos de la UC no son mis tiempos hoy por hoy” indicó el trasandino a El Mercurio.

El ex DT campeón con Boca Juniors sostuvo que “nunca hubo algo concreto y nadie del club se ha comunicado ni conmigo ni con mi agente”, reiterando que “ya le dije, tengo contrato aquí por seis meses más y Universidad Católica necesita un entrenador ahora, por eso digo que los tiempos son otros”.

