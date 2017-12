¿encontraste un error? avísanos

Mario Salas aparece como opción para asumir como entrenador en Sporting Cristal de Perú



Publicado por José Luis Rivera

Este domingo Universidad Católica pondrá fin a su participación en el Torneo de Transición cuando se enfrente a Deportes Antofagasta. Un duelo que cobra importancia ya que significará el final oficial del ciclo de Mario Salas al mando de los ‘cruzados’.

Una vez concluya el partido, Salas quedará sin contrato y deberá buscar un nuevo club, donde ya comienzan a aparecer alternativas. Por ejemplo, la de Sporting Cristal de Perú, cuadro que despidió a su entrenador Pablo Zegarra y ve al ‘Comandante’ como una opción, según señalaron medios de ese país.

Al respecto, Salas desconoció algún contacto con el equipo peruano hasta el momento. Eso sí, aclaró que no pretende tener un periodo sabático, ya que “en enero quiero seguir trabajando”.

De hecho, el DT aseguró que “no me cierro a ninguna posibilidad aquí en Chile. No me planteo la situación de que tienen que ser dos o tres equipos, sino que me planteo proyectos, objetivos y planes que tengan los clubes. Eso sí. Y lo he hecho en esta corta trayectoria que tengo como técnico”.

“De repente puede haber un equipo que pueda tener copas internacionales o un proceso que sea realmente ambicioso, que signifique ponerle muchas ganas, corazón y cabeza” cerró Salas.

