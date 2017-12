¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Mario Salas y el final de su ciclo: "Trascendimos en Católica, dejamos una gran huella"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

En su último partido como entrenador de Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, Mario Salas exteriorizó su satisfacción por el nivel mostrado por sus pupilos en la goleada por 4-1 sobre Palestino en lo que fue recién el tercer triunfo en 14 encuentros en el Transición.

Antes de la brega, el golero argentino Franco Costanzo anunció su retiro de la actividad, tema que también tocó el estratega cruzado.

“Hoy día Católica tuvo vergüenza deportiva, entendimos que habían equipos que se jugaban algo. Tengo sentimientos encontrados, lo de Franco (Costanzo) es su decisión y hay que apoyarlo. Ojalá que sea un hasta pronto, darle toda nuestra gratitud, fue muy importante para nosotros y él nos demostró su gran profesionalismo a pesar de no jugar mucho”, indicó en rueda de prensa.

“Estoy muy contento y espero volver a encontrarme con Franco. Del ‘Huaso’ no hablo, él mismo ha manifestado su intención de seguir“, agregó. Tras la brega, Álvarez confirmó su deseo de postergar su retiro y seguir un año más en el elenco de la franja.

Además, Salas destacó la actitud que mostraron los hinchas en su último duelo como DT de la UC en San Carlos. “Fue nuestro último partido aquí y significa algo, es una actitud coherente de la gente porque estuvimos tres años. Me gustó la actitud que tuvieron con mis jugadores”, expresó.

Para finalizar, el otrora seleccionador Sub 20 sostuvo que “creo que el trabajo se me ha reconocido. Siento que hicimos historia. Se nos trajo en un momento difícil de la Católica y le dimos un rumbo. La pasada por este club no se va a olvidar. Trascendimos en Católica, dejamos una gran huella“.

Tendencias Ahora