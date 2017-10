¿encontraste un error? avísanos

"¡Que no queden dudas!": La molesta publicación de la UC en contra Patricio Polic



Publicado por Raúl Galdames

El clásico entre la Universidad Católica y Colo Colo todavía sigue dando vueltas. La derrota del conjunto de Mario Salas caló en lo profundo de los hinchas que no han podido ver a su equipo despegar.

Ahora en la UC están molestos, tanto así que por medios de su cuenta oficial de Facebook lanzaron sus descargos contra el arbitraje de Patricio Polic.

La publicación se titula ¡Qué no queden dudas! seguido de tres argumentos como fueron “la ‘Plancha’ a Diego Buonanotte sin expulsión a Suazo. El claro fuera de juego de Opazo en el gol y

la mano no natural de Baeza y penal no cobrado para Católica”.

La publicación se llenó de inmediato de comentarios de todo tipo, desde críticas al plantel hasta críticas al arbitraje y a Colo Colo.

Revisa acá la publicación y las imágenes de los Cruzados:



