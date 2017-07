¿encontraste un error? avísanos

Kuscevic y polémica arbitral: "Tomó la decisión correcta al no sancionar el penal"



Publicado por Jeser Lara

Tras el polémico empate sin goles entre Universidad Católica y Universidad de Concepción, el defensa cruzado Benjamín Kuscevic aseguró que la falta de gol no se le puede atribuir a un sólo jugador, ante las críticas al delantero Santiago Silva. “son sólo detalles, no es tarea de un jugador, es trabajo de todos, sí nos está faltando ese último empujón para que la pelota entre”, afirmó.

Kuscevic tuvo participación directa en la jugada más polémica del partido. Tras cometer mano en el área, el árbitro Felipe González cobró penal, pero despues de varios minutos se dejó sin efecto, debido aun off side de Michael Lepe, que el guardalíneas Rodolfo Vera no advirtió. Para el zaguero, el referí actuo adecuadamente. ” Tomó una decisión correcta, al no sancionar el penal pues era una jugada inválida”.

El jugador formado en la UC fue nominado a la selección Chilena sub 21 que jugará un amistoso ante Francia el próximo 1 de septiembre en la ciudad de Paris y que mañana inicia sus trabajos en Juan Pinto Durán a las 09:30 de la mañana

