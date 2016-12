¿encontraste un error? avísanos

Diego Buonanotte y desafíos de la UC en 2017: "Esperemos estar a la altura"



Publicado por Nicolás Maureira

Diego Buonanotte, mediocampista argentino de Universidad Católica, analizó lo que será la disputa el 2017 de la Copa Libertadores para el cuadro cruzado, donde por el Grupo 4 deberá enfrentar a ‘grandes’ del continente como San Lorenzo de Almagro y el Flamengo.

Consultado por la presencia del elenco de la franja en el máximo torneo continental de clubes, el ‘Enano’ declaró en diálogo con el sitio oficial del club que: “Para nosotros es especial, venimos de ganar dos campeonatos seguidos, una Supercopa. El grupo es difícil, uno de los más difíciles que hay: Flamengo y San Lorenzo son equipos muy conocidos, muy importantes”, señaló.

“Falta el rival a definir, también son equipos muy duros que pueden ingresar al grupo con nosotros. Vamos a prepararnos de la mejor forma, a trabajar fuerte para afrontar los torneos que vengan por delante para hacer buen papel. Tenemos equipo, vamos a arrancar una pretemporada muy importante para todos nosotros, porque vienen lindos desafíos”, agregó.

El otro oponente del bicampeón del balompié nacional saldrá desde la fase previa y podría ser Universitario (Perú), Atlético Paranaense (Brasil), Millonarios (Colombia) o Capiatá (Paraguay).

Respecto al ánimo de la plantilla para afrontar la Libertadores, Buonanotte indicó que es de los mejores y que están más unidos que nunca.

“Todos demostramos estar a la altura de lo que es Católica. Yo no estuve en el primer campeonato que se logró, pero después, gracias a Dios, pudimos obtener la Supercopa y el bicampeonato que era para entrar en la historia del club, lo pudimos lograr. Al equipo lo veo bien, demostró ser muy sólido, así que esperemos estar a la altura”, dijo.

Para finalizar, el formado en River Plate agradeció todas las muestras de cariño recibidas durante el segundo semestre, donde con sus goles, protagonismo y certeras habilitaciones se consagró como una de las grandes figuras del elenco de la franja.

“Uno espera que las cosas salgan bien, poder estar a la altura de un equipo tan importante como Católica. Pero la verdad nunca me imaginé poder ganarme el cariño de la gente y poder yo tenerle tanto cariño a la gente. La verdad que todo Católica en general me ha brindado un cariño muy grande, que me ha llegado desde el primer momento”, expresó.

“Los hinchas me han hecho sentir importante, me han brindado su cariño para que yo pueda en la cancha mostrar a lo que yo vine a San Carlos, que es a jugar al fútbol y hacer las cosas bien. Estoy orgulloso, muy feliz, pero es gracias a mis compañeros”, sentenció.

